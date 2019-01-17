11 декабря 2018 года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконным приобретением, хранением, сбытом и перевозкой рыб осетровых пород и ее икры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы департамента ЗКО, в результате проведенных санкционированных мероприятий изъято свыше двух тонн рыб осетровых пород и 113 кг икры (разных видов рыб) и другие вещественные доказательства. -  В настоящее время следственным управлением департамента полиции ЗКО проводятся досудебные расследования по ст.339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" и ст. 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". Иная информация в соответствии с требованиями ст.201 УПК разглашению не подлежит, - рассказали в пресс-службе полиции. Напомним, 11 декабря в рыбном павильоне рынка "Ел-Ырысы" прошло задержание продавцов рыбы предположительно осетровых пород. Задержание проводило управление по борьбе с организованной преступностью. Фото предоставлены пресс-службой департамента полиции ЗКО   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.