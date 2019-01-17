Порядок раздела имущества супругов. Раздел имущества между супругами может происходить: • согласно достигнутым ими договоренностям; • через суд.Остановимся на каждом из вариантов подробнее. Подробнее: http://mirmanov.kz/articles/razdel-sovmestno-nazhitogo-imushhestva/ Наш адрес: г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 167, офис 1,2,3,4 и 6 г. Астана, ул.Сыганак, 29 блок А, офис 507, БЦ "Евроцентр" тел.: 8 (7112) 22-82-92, 8 (702) 795-05-63 e-mail: [email protected] website: www.mirmanov.kz Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
