В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска сообщили, что в связи с просьбой жителей схема движения маршрута №13 будет изменена с 19 января. Автобус №13 (Мясокомбинат - железнодорожный вокзал) – будет ездить по следующему маршруту: Мяскомбинат - ул. Гагарина - ул.С.Датова - ул.Московская - 2-улица - проспект Абулхайыр хана - ул. К.Мусина - ул. Курмангалиева – ул. Шолохова – ул. Есенжанова - ул. Мунайшылар – ул. Карбышева –путепровод Депо – ул. Молдагулова – ул. Курмангазы – железнодорожны вокзал. В обратном направлений: железнодорожный вокзал - ул.Молдагуловой - ул.Тайманова - ул.М.Маметовой -ул.Петровского - путепровод Депо - ул.Карбышева - ул.Мунайшылар - ул.Есенжанова - ул.Шолохова -ул.Г.Курмангалиева - ул.К.Мусина - проспект Абулхайыр хана - 2 улица - ул.Московская - ул.С.Датова -ул.Гагарина - Мясокомбинат.