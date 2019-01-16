Скриншот с видео В Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира прошла пресс-конференция, где обсуждался вопрос массовой гибели рыбы в реке Урал. По словам специалистов, основным фактором гибели рыбы послужили токсические действия аммиака. Такой вывод был сделан на основе заключения результатов лабораторных исследований комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. - Это подтверждается патологоанатомическим вскрытием рыб. В последующий период новых фактов гибели рыб в реке Урал не зафиксировано, - рассказал руководитель управления воспроизводства рыбных ресурсов и аквакультуры Кадырбек Искалиев. По словам спикера, в садковом хозяйстве ТОО «Луговской конный завод» была зафиксирована гибель порядка 100 тонн искуственно выращенных товарных осетров. На сегодняшний день собрана половина из погибшей в хозяйстве рыбы. Всего в садках ТОО «Луговской конный завод» находилось порядка 36 тысяч голов рыб осетровых пород, 6 тысяч из которых самки. - Еще 1,7 тонны осетра или 175 особей погибло в прудах РГКП «Урало-Атырауский рыбоводный завод». При этом количество гиблой частиковой рыбы, собранной в реке Урал, составило 5,4 тонны. Вся погибшая рыба сейчас хранится в специальных морозильниках и будет ликвидирована по окончании следственных мероприятий, - уточнил Кадырбек Искалиев. Напомним, что первый случай массовой гибели рыбы произошел в 2 декабря 2018 года. Тогда в реке погибли судак и жерех, лещ и вобла, толстолобик и сазан. Следом началась гибель осетровых на двух предприятиях. По факту массовой гибели рыбы было заведено два уголовных дела, в ходе расследования которых идет поиск виновного в загрязнении заповедной реки. -В общей сложности с поверхности реку Урал собрано 63 тонны погибшей рыбы. Как только лед начнет таять, мы бросим все силы на то, чтобы собрать погибшую рыбу. Главное, не дать ей разложиться и скатиться с большой паводковой водой в Каспийское море. К этому мы уже готовимся, - заявил руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.