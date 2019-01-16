Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 16 января, в акимате Уральска прошло совещание под председательством заместителя акима города Бекжана Тукжанова.На совещании обсуждали места для купания на Крещение, 19 января. И.о. начальника ДЧС ЗКО Амангельды Ешмухамбетов сообщил, что в этом году спасатели будут дежурить на 14 купелях: в городском парке культуры и отдыха, в районе Старого Собора, спортивной базы "Динамо", женского монастыря, в Деркуле на конечных остановках маршрутов №7 и №4, а также возле магазина "Магнит", в районе завода "Металлист", в затоне им.Чапаева, п. Коминтерн, поселках Желаево, Серебряково, Круглоозерное - в двух местах. - В этом году безопасность людей будут обеспечивать 71 человек, среди которых сотрудники ДЧС ЗКО и медики. Хотелось бы отметить, что в районе завода "Зенит", а также возле завода СМО и вантового моста в Деркуле и возле детского лагеря "Евразия" сотрудники ДЧС дежурить не будут. Также хотелось бы обратиться к людям с просьбой не употреблять алкоголь и не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения, - обратился Амангельды Ешмухамбетов. Также спасатели предупреждают горожан, что в парке нельзя купаться в проруби для "моржей". По их словам, это небезопасно. К Крещению там будет вырублена специальная купель. Акимы сельских округов заявили, что обеспечат для граждан расчищенные дороги и спуски к воде. В свою очередь директор станции скорой помощи пояснил, что скорая помощь будет работать в штатном режиме, а также будет организовано дежурство. По его словам, в 2018 году 19 января было 19 обращений и все обратившиеся были в состоянии алкогольного опьянения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.