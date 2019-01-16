Случай произошел 13 января в 21.10 на маршруте патрулирования войсковой наряд в составе начальника войскового наряда рядового Марата Жузбай, патрульных рядового Бауыржана Аптай и специалиста - кинолога рядового Жаксылыка Ербол. Со служебной собакой «Шеф» бойцы, проходя мимо многоэтажных домов, расположенных в 3 микрорайоне, обратили внимание на мужчину, который распивал спиртные напитки на улице. Заметив приближающийся патруль, подозреваемый побежал в сторону, затем попытался скрыться во дворе ближайшего дома, а на требования военнослужащих остановиться не реагировал. Задержать преступника кинологу Жаксылыку Ербол помогла служебная собака. - Далее гвардейцы задержанного гражданина нарушавшегойся общественный порядок по статье 440 КоАП РК РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состояний опьянения" доставили ближайший участковый пункт полиции для дальнейшей разбирательства. В свою очередь, сотрудники полиции в ходе установления личности выяснили, что данный злоумышленник находится в розыске по статье 188 УК РК "Кража". Он подозревается в краже в магазине "Самал", которая произошла 8 января, - сообщили в пресс-службе РгК "Батыс". Данный факт кражи был зафиксирован камерой видеонаблюдения, установленной в магазине. На данный момент проводятся следственные мероприятия. За добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившиеся военнослужащие поощрены командиром воинской части. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.