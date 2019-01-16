На фото Дмитрий Носков первый слева По словам старшего тренера по велоспорту в ЗКО Бейбита Ибатова, в чемпионате участвовало более 200 спортсменов из 16 стран Азии. - 17-летний спортсмен Дмитрий Носков завоевал второе место в командной гонке на 4 километра. Он уступил лишь спортсмену из Японии. Нужно отметить, что Дмитрий занимается спортом 5 лет, он имеет звание мастера спорта РК, летом он стал победителем чемпионата республики Казахстан в индивидуальной гонке, который проходил в городе Уральск, - сообщил Бейбит Ибатов. Управление физической культуры и спорта подарило спортсмену экипировку для выступления на чемпионате Азии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.