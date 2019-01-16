Иллюстративное фото с сайта Total.kz Сотрудники службы экономичсеких расследований департамента государственных доходов по Атырауской области установили факт нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы. В частности, между заказчиком – Макатским районным отделом строительства - и подрядчиком был заключен договор на выполнение объекта строительства здания акимата сельского округа «Байге Тобе» Макатского района. - Заместитель директора ТОО, заблаговременно зная о том, что здание еще не достроено, в 2017 году в акте о выполнении указанных работ на общую сумму 4 728 993 тенге собственноручно поставила свою подпись и предоставила в ГУ «Макатский районный отдел строительства», - рассказали в СЭР ДГД Атырауской области. По данному факту службой экономических расследований ДГД по Атырауской области в отношении заместителя директора возбуждено уголовное дело по ст.189 ч.3 п.1 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", проведено предварительное следствие и дело направили в суд. -Приговором Макатского районного суда Атырауской области замдиректора ТОО была признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года, при этом за весь срок назначенного наказания установлен пробационный контроль, - уточнили в СЭР ДГД Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.