Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как сообщили в группе государственного языка и информации ДЧС ЗКО, 14 января в 16.40 в Акжайыкском районе на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Мергенево, на очищенный участок автодороги отбуксирован грузовой автомобиль «Iveco», который съехал в кювет. Выяснилось, что большегруз принадлежит гражданину Турции . – На месте работали сотрудники ДЧС, 11 спасателей, две единицы техники и семь работников районного акимата. В этот же день в Сырымском районе на трассе Самара-Шымкент на очищенный участок автодороги отбуксирована грузовая автомашина "DAF", которая принадлежит гражданину Республики Кыргызстан. Фура съехала с автодороги в кювет. На месте также работали сотрудники ДЧС ЗКО и ТОО «Казахавтодор», - рассказали в группе государственного языка и информации ДЧС ЗКО. Кроме этого, 14 января в Акжайыкском районе на трассе Уральск-Атырау большегруз марки "DAF" съехал с трассы и оказался в кювете. Машина принадлежала гражданину Республики Узбекистан. На месте также работали спасатели и сотрудники районного акимата. Спасенные иностранцы выразили признательность сотрудникам ДЧС ЗКО, а также всем, кто принимал участие в спасательных работах.