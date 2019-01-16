Иллюстративное фото из архива "МГ" «Планируется оптимизация услуги по регистрации брака: она позволит сократить срок заключения брака с одного месяца до трех рабочих дней», - сказал Абаев на заседании правительства. По его словам, это сокращение сроков данной госуслуги станет возможным в случае принятия разрабатываемого его ведомством законопроекта, предусматривающего внесение более 500 поправок в 43 закона, 10 кодексов и направленного на оптимизацию 121 госуслуги. Министр отметил, что этим же законопроектом предусматривается автоматический возврат излишне уплаченных налогоплательщиками сумм, также предусмотрены поправки, которые позволят регулировать порядок оказания госуслуг только одним нормативным актом. «Всего будет направлено на отмену 3,5 тысячи стандартов и регламентов», - добавил глава МИК. Он напомнил, что уже были объединены две госуслуги: «Передача ребенка на патронатное воспитание» и «Назначение выплаты денежных средств патронатным воспитателям», которые ранее оказывались отдельно и требовали повторного предоставления одних и тех же документов. Теперь же дублирование исключено, а срок оказания данных услуг сокращен с 35 до 10 дней. «Мы проанализировали каждую госуслугу, в обязательном порядке рассматривалась возможность их перевода в электронный формат, сокращения срока выдачи, перечня документов, возможность оказания в композитной или проактивной форме, исключения излишних процедур и согласований. По итогам этой работы планируется перевод в электронный формат 141 госуслуги, а по 447 госуслугам принимаются меры по сокращению сроков и документов, истребуемых у граждан», - заключил Абаев.