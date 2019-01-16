Кефир

- Репейное масло - Касторовое масло - Облепиховое масло Сметана, как и кефир – применяется вместе со злаковыми культурами. В составе которых содержатся витамины и полезные вещества для волос. Для придания волосам мягкости- помогут разные масла, а для придания жёсткости добавьте хну.1 ст.л. сухого порошка и 100 мл кефира. Смешайте горчицу с кефиром и оставьте на 15 минут. Готовую смесь наносим только на корни. Затем нужно хорошо утеплить голову и подождать 15 мин. Может чувствоваться лёгкое жжение - это хорошо. Маску смыть водой. Пользоваться раз в неделю.сок лука ,мёд, мыло жидкое, репейное масло. Взять все в равных долях. На среднею длину волос нужно по 1 ст. л. каждого продукта. При нанесении слегка массируйте кожу головы. Оставьте на 2 часа. Смойте теплой водой, с добавлением лимонного сока для нейтрализации лукового запаха. Лук, кроме активирования роста, хорошо помогает от перхоти: 3 ст.л. луковой кашицы, 1 ст.л. домашней сметаны, 1ст. л меда. Смешать, нанести, массируя. Утеплить голову и оставить на час.:1 яйцо, мёд и оливковое масло в равных долях. На среднею длину волос по 2 ч.л. меда и масла на яйцо. Держать 30 минут. Рекомендуется использовать каждые 5 дней в течение месяца.1 ст. л касторки, 1 ст.л. лукового сока, 1 ст.л. настойки календулы, 1 ст.л. подогретого меда, 1 ст. л коньяка, 1 ст. л перцовой настойки, 1 желток. Подогреваем касторку, добавляем все компоненты, перемешиваем и наносим на волосы и кожу головы. Создайте паровой эффект в течении 1 часа. Смыть водой с добавлением лимонного сока.: 150 мл лукового сока, 50 мл сока лимона, пол чайной ложки репейного масла. Нанесите и оставьте на полчаса, не забыв создать паровой эффект, смыть с шампунем. В воду для полоскания добавьте лимонный сок, для избавления от запаха лука.: 1 желток, 100 мл коньяка. Желток взбить, смешать с коньком. Смазать волосы смесью, утеплить их. Через 30 минут смыть теплой водой.Самая простая маска нужен только теплый кефир. Нанести от корней по всей длине волос. слегка промассажировав. Утеплить голову подержать часа два. Для усиления эффекта добавьте касторовое масло С маслом достаточно подержать час.: Для сухих волос - только желток; для жирных волос- только белок; для нормальных волос- все яйцо. К яйцу добавить газированную минводу, в пропорции 1:1 и 6 капель сока лимона. Перемешать и нанести. Держать 25 мин.Желатин покрывает волосы тончайшей, но при этом плотной плёночкой. Она сохраняет влагу и защищает волосы от воздействия окружающей среды.1 ч. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. желатина, стакан воды. Смешать желатин с холодной водой на 10 минут- пусть набухнет. Прогреть на водяной бане. Добавить яблочный уксус и нанести. Через 30 минут смыть.