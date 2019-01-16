Чтобы волосы были блестящими, шелковистыми, густыми, послушными, обязательно регулярно ухаживайте за ними. Магазины предлагают разные косметические маски. Салоны красоты всевозможные процедуры, которые не всем по карману. Не мало важный момент- салонные маски в основе своей более химические, а не натуральные. Что не скажешь о домашнем производстве. Ведь качество гарантированно!
Основные компоненты для волос:
Повысят полезные свойства эфирмасла:
- Кефир
- Желатин
- Горчица
- Мёд
- Репейное масло
- Коньяк
- Яйцо
- Репейное масло
- Касторовое масло
- Облепиховое масло
Сметана, как и кефир – применяется вместе со злаковыми культурами. В составе которых содержатся витамины и полезные вещества для волос.
Для придания волосам мягкости- помогут разные масла, а для придания жёсткости добавьте хну.
Выбирайте и пробуйте маски для волос. Наша подборка для вас:
С горчицей
1 ст.л. сухого порошка и 100 мл кефира.
Смешайте горчицу с кефиром и оставьте на 15 минут. Готовую смесь наносим только на корни. Затем нужно хорошо утеплить голову и подождать 15 мин. Может чувствоваться лёгкое жжение - это хорошо. Маску смыть водой. Пользоваться раз в неделю.
С луком:
сок лука ,мёд, мыло жидкое, репейное масло. Взять все в равных долях. На среднею длину волос нужно по 1 ст. л. каждого продукта. При нанесении слегка массируйте кожу головы. Оставьте на 2 часа. Смойте теплой водой, с добавлением лимонного сока для нейтрализации лукового запаха.
Лук, кроме активирования роста, хорошо помогает от перхоти: 3 ст.л. луковой кашицы, 1 ст.л. домашней сметаны, 1ст. л меда. Смешать, нанести, массируя. Утеплить голову и оставить на час.
С яйцом и мёдом
:1 яйцо, мёд и оливковое масло в равных долях. На среднею длину волос по 2 ч.л. меда и масла на яйцо. Держать 30 минут. Рекомендуется использовать каждые 5 дней в течение месяца.
При выпадения волос:
1 ст. л касторки, 1 ст.л. лукового сока, 1 ст.л. настойки календулы, 1 ст.л. подогретого меда, 1 ст. л коньяка, 1 ст. л перцовой настойки, 1 желток.
Подогреваем касторку, добавляем все компоненты, перемешиваем и наносим на волосы и кожу головы. Создайте паровой эффект в течении 1 часа. Смыть водой с добавлением лимонного сока.
Для жирных волос
: 150 мл лукового сока, 50 мл сока лимона, пол чайной ложки репейного масла. Нанесите и оставьте на полчаса, не забыв создать паровой эффект, смыть с шампунем. В воду для полоскания добавьте лимонный сок, для избавления от запаха лука.
Натуральное средство для лечения окрашенных волос
: 1 желток, 100 мл коньяка. Желток взбить, смешать с коньком. Смазать волосы смесью, утеплить их. Через 30 минут смыть теплой водой.
Кефирная маска:
Самая простая маска нужен только теплый кефир. Нанести от корней по всей длине волос. слегка промассажировав. Утеплить голову подержать часа два. Для усиления эффекта добавьте касторовое масло С маслом достаточно подержать час.
Эффективна яичная маска
: Для сухих волос - только желток; для жирных волос- только белок; для нормальных волос- все яйцо. К яйцу добавить газированную минводу, в пропорции 1:1 и 6 капель сока лимона. Перемешать и нанести. Держать 25 мин.
Желатиновая маска с эффектом ламинирования:
Желатин покрывает волосы тончайшей, но при этом плотной плёночкой. Она сохраняет влагу и защищает волосы от воздействия окружающей среды. Понадобится:
1 ч. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. желатина, стакан воды.
Смешать желатин с холодной водой на 10 минут- пусть набухнет. Прогреть на водяной бане. Добавить яблочный уксус и нанести. Через 30 минут смыть.
Для большего воздействия делайте регулярно. Всегда необходим паровой эффект - создавать на голове тепло, при согревании состав лучше действует. Для этого на голову одевается полиэтиленовый пакет и махровое полотенце сверху. Купите специальную шапочку с подогревом. Наносить только на чистые волосы. Не оставляйте состав на другой раз. Не смешивайте рецепты. Если есть аллергия, на какой - то из продуктов в составе, подберите рецепт без него. Нельзя передерживать лечебную маску длительное время.