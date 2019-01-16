Этот способ отремонтировать сломанные или треснувшие ногти самый быстрый, оригинален в своей простоте и доступности. Чайный пакетик найдется дома у каждой. По своим свойствам он идеально подходит. По тонкости и цепкости это то, как надо.кусочек чайного пакетика - размером чтобы закрывал трещину с запасом; прозрачный лак, еще лучше специальный клей маникюрные ножницы. шлифовальная пилочкаЕсли есть покрытие, сотрите его и продезинфицируйте. Полируем ноготь где трещина, обезжириваем его. Наносим прозрачный лак или клей на трещину, не очень много, и прикладываем кусочек пакетика. Разравниваем его по месту надлома.Разглаживаем все неровности. Наносим сверху еще один слой лака. После этого дать покрытию высохнуть, обрезать лишние детали и заполировать все пилочкой. Сверху можно нанести цветной лак.