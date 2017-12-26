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Новый год – праздник необычный, загадочный, многообещающий, со своими правилами, тайнами и условностями. Мало быть просто красивой в этот вечер, следует быть оригинальной, привлекательной и интригующей.Именно такое исключительное платье вам помогут подобрать в бутиках женской одежды «Евгения». Здесь готовы порадовать широким выбором разнообразных по фасонам и расцветкам нарядов девушек и женщин с размером plus size.- У нас одеваются женщины, которые ценят качество и комфорт и интересуются новыми тенденциями в моде. В преддверие новогодних праздников в наших бутиках представлено множество новинок: платья различных моделей и цветовой гаммы размерного ряда от 42 до 64. Милые дамы по достоинству оценят платья, которые сшиты только из натуральных тканей: бархата, велюра, гипюра, трикотажа, шифона, крепа. Все модели у нас стильные, европейского качества, производства Польши, Белоруссии, России (г.Москва), - говорит владелица сети бутиков Евгения.Платья фасонов «футляр», «баллон», с завышенной талией, с расклешенным низом, с плиссе, с ажурной вышивкой, с пайетками, с жемчугом и многие другие модели, подчеркивающие достоинства и скрывающие особенности фигуры, просто притягивают взгляд и очаровывают покупательниц.Своим постоянным клиентам бутики «Евгения» предоставляют скидки на последующие покупки. Цены на платья здесь доступны любому кошельку, можно также сделать покупку в рассрочку.- Мы поздравляем наших милых женщин с наступающими новогодними праздниками и приглашаем в наши бутики. С большим удовольствием мы подберем вам праздничный наряд, а также красивые и практичные платья для всех случаев жизни, - сообщила Евгения.На правах рекламы.