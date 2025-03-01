Ежегодно раком заболевают 40 тысяч казахстанцев

За 2024 год выявление рака на ранних стадиях (0-I стадия) увеличилось и достигло 31,4% от всех новых случаев.

Благодаря ранней диагностике и современному лечению 57,1% пациентов с онкологией живут более пяти лет. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании коллегии.

За 2024 год выявление рака на ранних стадиях (0-I стадия) увеличилось и достигло 31,4% от всех новых случаев.

Чтобы обнаруживать онкологию как можно раньше, в стране открыли 15 экспертных эндоскопических центров. А в Актюбинской и Мангистауской областях впервые начали работать курсы реабилитации для онкопациентов.

Для диагностики и лечения рака планируют использовать радиофармпрепараты (РФП). Их будут доставлять авиатранспортом из Алматы, так как срок годности этих препаратов ограничен. Сейчас в Казахстане уже производят три вида РФП, а в этом году начнется выпуск еще трех совместно с Институтом ядерной физики. Это позволит проводить диагностику и лечение в стране, без необходимости выезжать за границу.

Также минздрав пересмотрит маршрут пациента, чтобы он мог быстрее получить необходимую помощь.

Ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком. По итогам 2024 года на онкоучете состоят более 230 тысяч казахстанцев. Самыми распространенными видами рака являются: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка и рак шейки матки.



