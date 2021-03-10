Ежемесячные выплаты из ЕНПФ будут рассчитывать по-новому: вводятся ставка индексации и повышающие коэффициенты

С 1 апреля 2021 года в Казахстане будет использоваться новая методика расчёта размера пенсионных выплат, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Единый накопительный пенсионный фонд сообщил, что с 1 апреля 2021 года изменится методика осуществления расчёта ежемесячной выплаты из ЕНПФ. Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как 1/12 годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой. С 1 января 2021 года ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ должна составлять не менее 70% от прожиточного минимума (ранее – не менее 54% от прожиточного