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Социум

Ежемесячные выплаты из ЕНПФ будут рассчитывать по-новому: вводятся ставка индексации и повышающие коэффициенты

С 1 апреля 2021 года в Казахстане будет использоваться новая методика расчёта размера пенсионных выплат, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Единый накопительный пенсионный фонд сообщил, что с 1 апреля 2021 года изменится методика осуществления расчёта ежемесячной выплаты из ЕНПФ. Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как 1/12 годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой. С 1 января 2021 года ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ должна составлять не менее 70% от прожиточного минимума (ранее – не менее 54% от прожиточного
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Ежемесячные выплаты из ЕНПФ будут рассчитывать по-новому: вводятся ставка индексации и повышающие коэффициенты
С 1 апреля 2021 года в Казахстане будет использоваться новая методика расчёта размера пенсионных выплат, сообщает informburo.kz.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Единый накопительный пенсионный фонд сообщил, что с 1 апреля 2021 года изменится методика осуществления расчёта ежемесячной выплаты из ЕНПФ. Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как 1/12 годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой. С 1 января 2021 года ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ должна составлять не менее 70% от прожиточного минимума (ранее – не менее 54% от прожиточного минимума). Таким образом, в 2021 году размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ в 2021 году составляет не менее 24 011,4 тенге. По обновлённой методике осуществления расчета размера пенсионных выплат, c 1 апреля 2021 года годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5%. В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путём ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%. По прежней методике, годовая сумма пенсионных выплат по графику за счёт обязательных пенсионных взносов рассчитывалась как произведение суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя (по специальной таблице). Кроме того, изменённой методикой предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты для получателей определенных категорий: - людей с инвалидностью 1 или 2 группы, установленных бессрочно; - людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 60 месяцев. Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением. Пример расчёта по новой методике. Допустим, сумма пенсионных накоплений составляет 6 млн тенге. - Годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 6 000 000*6,5%=390 000 тенге; - Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 390 000/12 месяцев=32 500 тенге; - Размер ежемесячной пенсионной выплаты на второй год: 32 500*5%=34 125 тенге. У кого изменится размер выплат. Новая методика осуществления расчёта размера пенсионных выплат распространяется на отношения, возникшие c 1 апреля 2021 года. Лицам, реализовавшим своё право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты составляет не менее тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2021 году 30 х 43 272=1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику. Лицам, реализовавшим своё право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января 2018 года по 31 марта 2021года (включительно), согласно новой методике осуществления расчёта размера пенсионных выплат, с 1 января 2022 года ежемесячные пенсионные выплаты будут увеличены на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%, с последующей ежегодной индексацией. Любые изменения по пенсионным выплатам, принимаемые в стране, затрагивают интересы каждого казахстанца, каждого, кто заботится о материальном благополучии в старости. В ЕНПФ отметили, что новая методика осуществления расчёта размера пенсионных выплат учитывает особенности условий труда и здоровья получателей, а также будет способствовать увеличению ежегодного размера выплат из ЕНПФ. В прежней методике не были предусмотрены ни ставка индексации пенсионных выплат, ни поправочные повышающие коэффициенты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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