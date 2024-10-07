Фальшивые доллары за криптовалюту: двое алматинцев оказались за решеткой

Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр в крупном размере.

— Группа лиц задержана при попытке сбыта фальшивых купюр в ходе контрольного закупа. Двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют, - говорится в сообщении АФМ.

Двое фигурантов дела приговором суда признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5,5 лет.

Всего с начала года агентством из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 миллиона тенге. За изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены восемь лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.