Фермер жестоко избил работника и привязал его к лошади

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый приказал сотрудникам вывезти его в карьер. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Об инциденте сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в деревне Красная Глинка, где экс-глава фермерского хозяйства поссорился с одним из работников фермы. Во время конфликта обвиняемый вместе со своим подчиненным жестоко избили потерпевшего. Мужчине нанесли не менее 67 ударов кулаками по различным частям тела и привязали его за ноги к лошади, которая протащила его по земле несколько метров.

Спасти избитого не удалось. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый приказал сотрудникам вывезти его в карьер. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда фермеру назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

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