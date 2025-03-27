Полицейского нашли мертвым в Актобе

Полицейского нашли мертвым в его дома в районе Алтын Орда. В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что на теле не было признаков насильственной смерти. Оказалось, что мужчина недавно перенес операцию и находился на лечении. Иные подробности в ведомстве сообщать не стали.

Ранее мы писали о том, что 25 марта младший сержант полиции изолятора временного содержания УП, находясь в машине, выстрелил в сидящего рядом друга, который пришел поздороваться. Пострадавшего доставили в больницу с ранением обеих ног. По факту халатности возбуждено уголовное дело.