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Социум

Фермеры Атырауской области вынуждены привозить рабочих из Узбекистана

Местные жители не хотят работать на полях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Актурлан Ерманов занимается сельским хозяйством вот уже 20 лет, имеет 1500 гектаров посевной площади, но работать на них практически некогда, сообщается на новостном портале Caspian news. Ежегодно он сталкивается с одной и той же проблемой - острый дефицит кадров. Местные жители не хотят работать в поле, поэтому крестьянское хозяйство вынуждено нанимать граждан Узбекистана. В этом году сюда прибыло 50 гастарбайтеров. - Преимущество мигрантов в том, что они не отвлекаются во
gorod
Фермеры Атырауской области вынуждены привозить рабочих из Узбекистана
Местные жители не хотят работать на полях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фермеры Атырауской области вынуждены привозить рабочих из Узбекистана
Фермеры Атырауской области вынуждены привозить рабочих из Узбекистана
Иллюстративное фото из архива "МГ" Актурлан Ерманов занимается сельским хозяйством вот уже 20 лет, имеет 1500 гектаров посевной площади, но работать на них практически некогда, сообщается на новостном портале Caspian news. Ежегодно он сталкивается с одной и той же проблемой - острый дефицит кадров. Местные жители не хотят работать в поле, поэтому крестьянское хозяйство вынуждено нанимать граждан Узбекистана. В этом году сюда прибыло 50 гастарбайтеров. - Преимущество мигрантов в том, что они не отвлекаются во время работы, выполняют все поручения. Местные ребята бросают работу в самый ответственный момент. Во время сбора урожая приглашаем молодежь и женщин. Но они менее эффективны по сравнению с иностранными гражданами, - говорит исполнительный директор крестьянского хозяйства Актурлан Ерманов По словам Актурлана Ерманова, если иностранные граждане, которые ежегодно приезжают на работу и не требуют обучения. Они опытные и ответственные. По информации облакимата 70% рабочих крестьянских хозяйств региона - гастарбайтеры. К примеру, во время посевных работ в этом году иностранцы получают 200 тысяч тенге. То есть столько денег уходит на перевозку и разрешение на въезд в страну одного мигранта. Эту сумму платит работодатель, но в дальнейшем их удержат с заработной платы рабочего. В акимате заверили, что стараются решить проблему, вызывали безработных из других регионов, но безрезультатно. Еще один выход - выделение грантов на обучение. Но и эти меры не помогают. - Аким области заинтересован в выделении грантов для обучения специалистов сельскому хозяйству. К сожалению, поступить на специальность сельское хозяйство изъявляют желание только 2-3 абитуриента, при этом они не набирают проходного балла на экзамене. Приглашали жителей из других регионов, но никто не соглашается, - сообщил заместитель акима Атырауской области Кайрат Нурлыбаев. Сейчас в области более 3000 сельских хозяйств, из них половина занимается растениеводством и практически каждое из них испытывает нехватку рабочих. Напомним, 1 мая стало известно, что атыраускому коммунальному предприятию, ответственному за чистоту на улицах города, пришлось организовывать чартер из Узбекистана, чтобы решить проблему нехватки кадров. Местные жители не хотят работать на уборке улиц.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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