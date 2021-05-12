Фермеры Атырауской области вынуждены привозить рабочих из Узбекистана

Местные жители не хотят работать на полях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Актурлан Ерманов занимается сельским хозяйством вот уже 20 лет, имеет 1500 гектаров посевной площади, но работать на них практически некогда, сообщается на новостном портале Caspian news. Ежегодно он сталкивается с одной и той же проблемой - острый дефицит кадров. Местные жители не хотят работать в поле, поэтому крестьянское хозяйство вынуждено нанимать граждан Узбекистана. В этом году сюда прибыло 50 гастарбайтеров. - Преимущество мигрантов в том, что они не отвлекаются во