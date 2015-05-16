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Социум Спорт

Фестиваль по авиамодельному спорту в Уральске прошел под дождем

Сегодня, 16 мая, в 11 часов утра на поле возле так называемой "Деревни дураков" прошла выставка моделей микросамолетов. Несмотря на непрекращающийся дождь, зрелище собрало много людей. По словам организаторов, ежедневно вечером в хорошую погоду именно в этом месте они проводят тренировки. Люди пришли с детьми, которые охотно фотографировались рядом с моделями самолетов, а также разглядывали модели кораблей. По словам директора детской спортивной школы по авиационным видам спорта Александра ЧЕРНОВА, фестивалю они дали название "Мы выбираем небо". Ребята хотят показать свои работы по авиационным
gorod
Фестиваль по авиамодельному спорту в Уральске прошел под дождем
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aviamodelirovanie (11)
Сегодня, 16 мая, в 11 часов утра на поле возле так называемой "Деревни дураков" прошла выставка моделей микросамолетов. Несмотря на непрекращающийся дождь, зрелище собрало много людей. По словам организаторов, ежедневно вечером в хорошую погоду именно в этом месте они проводят тренировки. Люди пришли с детьми, которые охотно фотографировались рядом с моделями самолетов, а также разглядывали модели кораблей. По словам директора детской спортивной школы по авиационным видам спорта Александра ЧЕРНОВА, фестивалю они дали название "Мы выбираем небо". Ребята хотят показать свои работы по авиационным видам спорта. Среди участников любители, члены аэроклуба, клуба радиоуправляемых моделей и детской спортивной школы по авиационным видам спорта. Здесь расположились модели времен ВОВ, например, ПЕ-2 - советский пикирующий бомбардировщик и другие бомбардировщики, а также самолеты мирного времени, например, АН-2 - советский легкий многоцелевой самолет. - Выставка посвящена Дню Победы, - рассказал Александр ЧЕРНОВ. - Здесь представлено много моделей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Сейчас большое внимание у нас уделяется техническим специальностям, поэтому привлечение детей к этому виду спорта способствует развитию их в будущем. Наши модели занимают почетные места. Школьники выезжают на различные соревнования с чемпионами и призерами Казахстана. Уральска всегда славился авиамодельным спортом. Директор федерации авиаспорта и по совместительству старший тренер по авиамодельному спорту ЗКО Сергей КУЗНЕЦОВ объяснил, что, к сожалению, сегодня подкачала погода, потому что техника электронная и из-за дождя может повредиться. - В этом году у нас в будет проводиться два этапа кубка мира по авиамодельному спорту, приедут участники из Черногории, Украины, России и Германии. Такое у нас будет проводиться впервые, - заключил Сергей КУЗНЕЦОВ. Но несмотря на непогоду, в небо все же запустили несколько моделей. Зрителям понравилось. Учащиеся спортшколы по авиационным видам спорта говорят, что заниматься там очень интересно. - С сентября 2014 года я хожу в эту школу, - говорит Арыстан БАТТАЛОВ. - Я пришел сюда, потому что мне нравится строить самолеты. Мы собираем вначале различные детали, точим, клеем, а уже потом собираем самолет целиком. По его словам, на создание одной модели самолета уходит около года. Организаторы фестиваля пообещали, что как только наладится погода, они проведут соревнования по авиамодельному виду спорта.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
фестиваль

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