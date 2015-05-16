Фестиваль по авиамодельному спорту в Уральске прошел под дождем

Сегодня, 16 мая, в 11 часов утра на поле возле так называемой "Деревни дураков" прошла выставка моделей микросамолетов. Несмотря на непрекращающийся дождь, зрелище собрало много людей. По словам организаторов, ежедневно вечером в хорошую погоду именно в этом месте они проводят тренировки. Люди пришли с детьми, которые охотно фотографировались рядом с моделями самолетов, а также разглядывали модели кораблей. По словам директора детской спортивной школы по авиационным видам спорта Александра ЧЕРНОВА, фестивалю они дали название "Мы выбираем небо". Ребята хотят показать свои работы по авиационным