Фестиваль сельских библиотек состоялся в районе ЗКО

Недавно в Жымпиты состоялся региональный фестиваль сельских библиотек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В нем участвовали сотрудники централизованных библиотечных систем Сырымского, Каратобинского, Шынгырлауского, Теректинского, Бурлинского и Бокейординского районов. Участники фестиваля вначале ознакомились с развернутой выставкой творческих и инновационных работ библиотек Сырымского района. Затем приняли участие в читательской конференции, посвященной творчеству поэта Султанмахмута Торайгырова, прошедшем в библиокафе. - Знакомство с творчеством знаменитого казахского поэта Султамах