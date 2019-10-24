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Социум

Фестиваль сельских библиотек состоялся в районе ЗКО

Недавно в Жымпиты состоялся региональный фестиваль сельских библиотек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В нем участвовали сотрудники централизованных библиотечных систем Сырымского, Каратобинского, Шынгырлауского, Теректинского, Бурлинского и Бокейординского районов. Участники фестиваля вначале ознакомились с развернутой выставкой творческих и инновационных работ библиотек Сырымского района. Затем приняли участие в читательской конференции, посвященной творчеству поэта Султанмахмута Торайгырова, прошедшем в библиокафе. - Знакомство с творчеством знаменитого казахского поэта Султамах
gorod
Фестиваль сельских библиотек состоялся в районе ЗКО
Недавно в Жымпиты состоялся региональный фестиваль сельских библиотек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В нем участвовали сотрудники централизованных библиотечных систем Сырымского, Каратобинского, Шынгырлауского, Теректинского, Бурлинского и Бокейординского районов. Участники фестиваля вначале ознакомились с развернутой выставкой творческих и инновационных работ библиотек Сырымского района. Затем приняли участие в читательской конференции, посвященной творчеству поэта Султанмахмута Торайгырова, прошедшем в библиокафе. - Знакомство с творчеством знаменитого казахского поэта Султамахмута Торайгырова, в творчестве которого звучат гимн солнцу, гимн знаниям, началось с его произведений. На материале его стихотворения «Я стану человеком» мы понимаем, насколько глубоко этот человек любил свою родину, стремился к знаниям, откуда в этом человеке ростки такой высокой нравственности, чести, достоинства и добра, которые он сумел вложить в каждое свое произведение, – отметили библиотекари. На фестивале также прошла презентация веб-сайта централизованной библиотечной системы района. Открыть такой сайт выразили пожелания сами читатели библиотеки. – Для читателей на сайте представлена виртуальная справка, обзоры и информация о книгах и ресурсах Интернет. Сайт очень наполненный, многофункциональный и динамично развивающийся, – говорит руководство библиотеки. В настоящее время в Сырымском районе действуют четыре модельные библиотеки. Вхождение центральной библиотеки в глобальную сеть – продолжение работы по модернизации библиотек, более эффективному использованию их информационных ресурсов. Следующий фестиваль сельских библиотек намечено провести в Бурлинском районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
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