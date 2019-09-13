Стоимость комплекса в Бокейординском районе составит 415 миллионов тенге,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов, развитие массового спорта очень важно для местного населения. - За последние годы во всех округах были построены современные футбольные поля с искусственным покрытием, недавно был проведен ремонт районной детской спортивной школы, ведется ремонт ранее построенных четырех футбольных площадок. Объявлен конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест на 414,9 миллиона тенге, - пояснил Нурлан Рахимжанов. В районе на постоянной основе ведутся работы по благоустройству сел, освещению улиц и парков. В настоящее время на шести улицах  районного центра идет строительство пешеходных тротуаров. - Наряду со строительством коммунального жилья интенсивно ведется и индивидуальное жилищное строительство. За последние два года жителям района было выделено 67 земельных участков с готовой инженерной инфраструктурой. Работы в данном направлении будут продолжены и в дальнейшем, - заверил Нурлан Рахимжанов. К слову, за восемь месяцев этого года введено в эксплуатацию 24 частных домов общей площадью 2460 квадратных метров, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года. - В настоящее время в районном центре заканчивается строительство шестнадцати 2-квартирных жилых домов стоимостью 331 миллион тенге. Данное жилье будет предоставлено социально-уязвимым слоям населения, многодетным семьям, состоящим в очереди, - пояснил аким Бокейординского района. Стоит отметить, из 235 человек, стоящих в очереди на получение жилья, 19 – многодетные семьи, представители социально уязвимых слоев населения – 106, государственные служащие и работники бюджетных организаций – 76, дети-сироты – 20, нуждающиеся, чье единственное жилье признано аварийным – 14. Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация на строительство в районном центре еще двадцати шести двухквартирных жилых домов с необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, готовится ПСД на строительство двенадцатиквартирного двухэтажного дома. Также на стадии завершения ПСД на строительство четырех двухквартирных домов в селе Хан Ордасы и Бисен. - В зависимости от финансирования мы будем и в дальнейшем реализовывать свои проекты по строительству жилья, - заявил Нурлан Рахимжанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.