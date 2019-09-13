Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов, развитие массового спорта очень важно для местного населения. - За последние годы во всех округах были построены современные футбольные поля с искусственным покрытием, недавно был проведен ремонт районной детской спортивной школы, ведется ремонт ранее построенных четырех футбольных площадок. Объявлен конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест на 414,9 миллиона тенге, - пояснил Нурлан Рахимжанов. В районе на постоянной основе ведутся работы по благоустройству сел, освещению улиц и парков. В настоящее время нашестиулицах районного центра идет строительство пешеходных тротуаров. - Наряду со строительством коммунального жилья интенсивно ведется и индивидуальное жилищное строительство. За последние два года жителям района было выделено 67 земельных участков с готовой инженерной инфраструктурой. Работы в данном направлении будут продолжены и в дальнейшем, - заверил Нурлан Рахимжанов. К слову, за восемь месяцев этого года введено в эксплуатацию 24частных домов общей площадью 2460 квадратных метров, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года. - В настоящее время в районном центре заканчивается строительство шестнадцати 2-квартирных жилых домов стоимостью 331 миллион тенге. Данное жилье будет предоставлено социально-уязвимым слоям населения, многодетным семьям, состоящим в очереди, - пояснил аким Бокейординского района. Стоит отметить, из 235 человек, стоящих в очереди на получение жилья, 19 – многодетные семьи, представители социально уязвимых слоев населения – 106, государственные служащие и работники бюджетных организаций – 76, дети-сироты – 20, нуждающиеся, чье единственное жилье признано аварийным – 14. Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация на строительство в районном центре еще двадцати шести двухквартирных жилых домов с необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, готовится ПСД на строительство двенадцатиквартирного двухэтажного дома. Также на стадии завершения ПСД на строительство четырех двухквартирных домов в селе Хан Ордасы и Бисен. - В зависимости от финансирования мы будем и в дальнейшем реализовывать свои проекты по строительству жилья, - заявил Нурлан Рахимжанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.