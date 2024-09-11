Пока руководство футбольного клуба «Акжайык» безуспешно пытается вернуть себе государственное финансирование, сам клуб оказался в реестре должников. Об этом рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Женис Нигметуллин.

По открытым данным автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (АИСОП) ТОО задолжало государству более 56 миллионов тенге. Разбираемся как так получилось и есть ли будущее у уральского футбола.

– В истории уральского футбола были яркие моменты. В 2012 году «Акжайык» занял 8 место в Премьер-лиге – лучший результат клуба, а в 2015 году показал свою волю и вырвался из Первой лиги, став там лучшим. Но успешные годы сменились депрессивным периодом. В 2020 году несмотря на слабый результат, «Акжайык» вернулся в Премьер-лигу, помогло решение федерации футбола увеличить количество участников лиги с 12 до 14 команд. В 2021 году клуб закончил сезон на 9 месте, а в 2022 году вылетел обратно в Первую лигу, откуда не смог выйти в 2023 году, заняв лишь 4 место. Болельщики были разочарованы. Появились мнения, что во всем виновата передача клуба в частные руки в 2020 году (сроком на 10 лет). Хотя в 2021 и 2022 годах «Акжайык» получал из бюджета более 1 млрд тенге (1,05 и 1,1 млрд тенге, соответственно). И только после отсутствия видимого результата было принято решение сократить финансирование до 400 млн тенге, - рассказал Женис Нигметуллин.

По мнению руководства облспорта, поводом послужили баснословные гонорары футболистов и администрации. В 2022 году президенту клуба начислялась зарплата свыше одного миллиона тенге, финансовому директору 878 тысяч тенге, директору клуба 650 тысяч тенге. 37 легионеров обходились бюджету в среднем по 1,9 миллиона тенге в месяц, причем максимальная зарплата иностранных футболистов доходила до трех миллионов тенге.

Примерно такие же затраты были и на каждого из четырех иностранных тренеров – в среднем 1,3 миллиона тенге в месяц, максимум 3 миллиона тенге. Всего в 2020-2023 годы доверительные управляющие потратили 3,2 миллиарда тенге.

– В 2024 году клуб при нынешнем руководстве финансирования не получил. Конкурс на оказание услуг актуален до сих пор, только нет подрядчика, который предоставил все необходимые документы. Как оказалось, новые владельцы клуба не справлялись с доверенными им обязанностями, и даже попали в реестр должников по решению специализированного межрайонного экономического суда ЗКО. «Акжайык» задолжал государству более 56 миллионов тенге. По той же причине предприниматель не смог сохранить за собой право доверительного управления стадионом «Акжайык». Он вернулся в государственную собственность, - подчеркнул Женис Нигметуллин.

Ранее были предложения создать на базе клуба футбольную академию с государственным участием. Чтобы клуб мог пополняться молодыми спортсменами из числа местных воспитанников, а государство могло контролировать расходы на их подготовку.

Нигметуллин отметил, что детская и подростковая лига футболистов показывает значительные результаты. Сэкономленные на ФК «Акжайык» средства в 2023 году были направлены на открытие отделения детско-юношеского футбола в СДЮСШОР №1.

Сегодня в секции тренируются около 400 детей. В целом же по программе государственного заказа «Даму бала» футболом занимаются 1717 детей, и государству это обходится всего в 310 миллионов тенге. Нельзя не упомянуть, что команда футболистов 2013 года рождения на первом же чемпионате Казахстана заняла 5 место.