ФК «Жайык» из Уральска примет участие во второй лиге Казахстана

Сегодня, 11 марта, в региональной службе коммуникации ЗКО состоялся брифинг, в ходе которого стало известно, что ФК «Жайык» получил лицензию на участие во второй лиге Казахстана.

— Это большой шаг вперед для клуба, который открывает перед нами новые перспективы. Наш клуб проделал огромную работу, чтобы выполнить все требования лицензирования. В течение последних месяцев мы работали над организационными и спортивными аспектами, готовились к сезону, и теперь официально можем подтвердить, что ФК «Жайык» будет выступать в национальном чемпионате во 2-й лиге. Для нас это не просто новая ступень, а новые вызовы, возможности и амбиции. Мы ставим перед собой высокие цели и уверены, что наша команда готова достойно представит город и регион на этом уровне, — рассказал директор ФК «Жайык» Дамир Калаков.

Главный тренер команды Вячеслав Невольников рассказал о спортивной подготовке и состоянии команды.

— Мы прекрасно понимаем, что конкуренция здесь серьезная, и к предстоящему сезону подошли с полной ответственностью. Подготовка команды началась задолго до получения лицензии. Мы уже провели сбор, где игроки работали над физическими кондициями, тактическими схемами и сыгранностью. Был сделан упор на улучшение командного взаимодействия, прессинг, переходы из обороны в атаку, а также на стандарты. Следующий важный этап – 20-дневные сборы в городе Туркестан. Там команда проведет контрольные матчи, которые помогут нам окончательно определить стартовый состав и доработать игровые моменты перед сезоном, — пояснил главный тренер футбольной команды.

Вячеслав Невольников отметил, что они ведут переговоры с несколькими игроками, которые могут присоединиться к ним в ближайшее время.

Напомним, недавно стало известно, что в регионе создали новый футбольный клуб «Жайык», который возьмет на себя обязательства по погашению задолженности перед игроками и тренерским штабом ФК «Акжайык». В 2024 году ФК «Акжайык» попал в реестр должников, что лишило его права на участие в государственных закупках. В результате 36 сотрудников клуба не получили заработную плату за январь-октябрь 2024 года, а общая сумма задолженности составила более 65 миллионов тенге.