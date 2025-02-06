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Шоу-бизнес

Фолловеров жены Кайрата Нуртаса поразил ее талант

В новой публикации она с чувством прочла поэму и вызвала шквал восторженных эмоций.
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Фолловеров жены Кайрата Нуртаса поразил ее талант

В новой публикации она с чувством прочла поэму и вызвала шквал восторженных эмоций.

Свою публикацию 36-летняя артистка подписала так:

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– «По правде говоря, за каждой проблемой стоит облегчение», – сказала я сегодня своему отражению в зеркале. Какой совет вы даете себе, когда секретничаете с самим собой?

В целом стихотворение было о пути, одиночестве и расставании.

Подписчики закидали Абдукаримову комплиментами. Они поддержали знаменитость словами, что все самое сложное в жизни проходит.

А ранее мы сообщали, что впервые за восемь лет Брэд Питт обратился к Анджелине Джоли с просьбой организовать встречу с сыном.

Казахстан жена Кайрат Нуртас звезды 2025

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