Фолловеров жены Кайрата Нуртаса поразил ее талант

В новой публикации она с чувством прочла поэму и вызвала шквал восторженных эмоций.

В новой публикации она с чувством прочла поэму и вызвала шквал восторженных эмоций.

Свою публикацию 36-летняя артистка подписала так:

– «По правде говоря, за каждой проблемой стоит облегчение», – сказала я сегодня своему отражению в зеркале. Какой совет вы даете себе, когда секретничаете с самим собой?

В целом стихотворение было о пути, одиночестве и расставании.

Подписчики закидали Абдукаримову комплиментами. Они поддержали знаменитость словами, что все самое сложное в жизни проходит.

А ранее мы сообщали, что впервые за восемь лет Брэд Питт обратился к Анджелине Джоли с просьбой организовать встречу с сыном.