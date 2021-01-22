Фонд Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ» помогает обществу незрячих в Уральске начать свое дело

20 января в Уральске Общественный фонд «Салиқалы ұрпақ» передал общественному объединению инвалидов с поражением органов зрения “Жайық” швейное оборудование для развития собственного дела. В церемонии вручения приняли участие заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов, директор общественного фонда «Салиқалы ұрпақ» Касым Касабеков, председатель общественного объединения “Жайық” Данияр Кадырбеков и др. В состав общественного объединения «Жайық» входят около 30 молодых людей до 35 лет, которые имеют различные поражения органов зрения. Молодые люди долгое время не могли трудоустроиться и