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Бизнес-новости

Фонд Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ» помогает обществу незрячих в Уральске начать свое дело

20 января в Уральске Общественный фонд «Салиқалы ұрпақ» передал общественному объединению инвалидов с поражением органов зрения “Жайық” швейное оборудование для развития собственного дела. В церемонии вручения приняли участие заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов, директор общественного фонда «Салиқалы ұрпақ» Касым Касабеков, председатель общественного объединения “Жайық” Данияр Кадырбеков и др. В состав общественного объединения «Жайық» входят около 30 молодых людей до 35 лет, которые имеют различные поражения органов зрения. Молодые люди долгое время не могли трудоустроиться и
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Фонд Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ» помогает обществу незрячих в Уральске начать свое дело
20 января в Уральске Общественный фонд «Салиқалы ұрпақ» передал общественному объединению инвалидов с поражением органов зрения “Жайық” швейное оборудование для развития собственного дела.
Обществу незрячих в Уральске помогли начать свое дело
Обществу незрячих в Уральске помогли начать свое дело
В церемонии вручения приняли участие заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов, директор общественного фонда «Салиқалы ұрпақ» Касым Касабеков, председатель общественного объединения “Жайық” Данияр Кадырбеков и др.
Обществу незрячих в Уральске помогли начать свое дело
Обществу незрячих в Уральске помогли начать свое дело
В состав общественного объединения «Жайық» входят около 30 молодых людей до 35 лет, которые имеют различные поражения органов зрения. Молодые люди долгое время не могли трудоустроиться и поэтому обратились в фонд «Салиқалы ұрпақ» с просьбой приобрести им швейное оборудование для начала собственного дела. С помощью оборудования молодые люди смогут сами производить товары, создавать рабочие места и принимать участие в развитии экономики города.
Обществу незрячих в Уральске помогли начать свое дело
Обществу незрячих в Уральске помогли начать свое дело
«Наша цель - помощь незрячим инвалидам. Они попросили приобрести швейные машины, оборудование для шитья. В общей сложности, это 21 машина. Несмотря на пандемию и закрытие границ, мы сумели все закупить и передать объединению «Жайық», - сказал директор фонда «Салиқалы ұрпақ» Касым Касабеков. Председатель ОО «Жайық» Данияр Кадырбеков поблагодарил руководство фонда.
Обществу незрячих в Уральске помогли начать свое дело
Обществу незрячих в Уральске помогли начать свое дело
Напомним, общественный фонд Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ» начал свою работу в апреле 2016 года. Работа фонда направлена на решение конкретных социальных и общественных проблем. Реализуются проекты для детей и подростков, оставшихся в сложных жизненных ситуациях. Фонд ежемесячно оказывает финансовую поддержку и питание малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями Алматы и Алматинской области. Сегодня на попечении Фонда находятся более 130 малообеспеченных семей. Помимо этого, при фонде действует пансионат “Береке үйі” для детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации. Дополнительную информацию о деятельности общественного фонда читайте на официальном сайте. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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