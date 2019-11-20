Форум деловых женщин прошел в Уральске

Форум состоялся сегодня, 20 ноября, в Салтанат сарайы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На форуме деловых женщин обсудили лидерство женщин и развитие женского предпринимательства. Одна из приглашенных - инспектор группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП ЗКО Диляра Сатарова - рассказала, что именно такие успешные женщины как на форуме помогают неблагополучным семьям в области. - На сегодняшний день на учете в органах внутренних дел свыше 200 таких семей, которые воспитывают более 400 несовершеннолетних. Данная работа необходима не только со стороны сотрудник