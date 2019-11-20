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Социум

Форум деловых женщин прошел в Уральске

Форум состоялся сегодня, 20 ноября, в Салтанат сарайы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На форуме деловых женщин обсудили лидерство женщин и развитие женского предпринимательства. Одна из приглашенных - инспектор группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП ЗКО Диляра Сатарова - рассказала, что именно такие успешные женщины как на форуме помогают неблагополучным семьям в области. - На сегодняшний день на учете в органах внутренних дел свыше 200 таких семей, которые воспитывают более 400 несовершеннолетних. Данная работа необходима не только со стороны сотрудник
Кристина Кобина
Форум деловых женщин прошел в Уральске
Форум состоялся сегодня, 20 ноября, в Салтанат сарайы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На форуме деловых женщин обсудили лидерство женщин и развитие женского предпринимательства. Одна из приглашенных - инспектор группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП ЗКО Диляра Сатарова - рассказала, что именно такие успешные женщины как на форуме помогают неблагополучным семьям в области. - На сегодняшний день на учете в органах внутренних дел свыше 200 таких семей, которые воспитывают более 400 несовершеннолетних. Данная работа необходима не только со стороны сотрудников полиции, но и с привлечением общественности. Я думаю, что на сегодняшнем форуме многие из женщин, которые здесь присутствуют не по наслышке знают о таких семьях и оказывают не только материальную помощь, но и стараются помочь во многом другом, - говорит Диляра Сатарова. В ходе беседы Диляра Сатарова задалась вопросом, какие семьи относятся к категории неблагополучных. - Знаете, это семьи, в которых не только употребляют спиртное и психотропные вещества, но и те семьи, которые не занимаются воспитанием своих детей, оказывают отрицательное влияние на них, - сказала Диляра Сатарова. - Мы ждем от этого форума, что успешные женщины, покажут на своем собственном примере, что они не только хранительницы очага, но и также успешные руководители и предприниматели. Форум деловых женщин в Западно-Казахстанской области был организован общественным объединением "Жайык дауысы" при поддержке управления внутренней политики по ЗКО. Председатель общественного объединения "Жайык дауысы" Кадиша Муканова рассказала, что они успели провести недавно еще один форум успешных женщин на селе. - Сегодня собрали общий форум, он еще считается итоговым, где успешные женщины к нам пришли поговорить в свободном формате. Увидеть друг друга. Поделиться своим опытом и успехами. Поделиться новыми делами и задачами. За весь этот проект мы выезжали в несколько районов, побывали на встречах. Поднимали вопросы профилактики насилия в семье, - пояснила Кадиша Муканова. - На таких форумах и конференциях женщины делятся своей энергией. Они должны встречаться, видеть друг друга и знать друг друга.  Сегодня поднят главный вопрос: семейные ценности. Примером для женщин служат успешные женщины, которые руководят, в то же время у них есть семья, дети, она успевает везде.
Диляра Сатарова
Кадиша Муканова
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форум деловые женщины

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