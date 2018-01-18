В форуме приняли участие профессиональные путешественники, трэвл- фотографы, трэвл- блогеры, представители туристических компаний и любители активного отдыха. Приглашенный на форум известный путешественник Сергей КЛИМЕНКО показал зрителям фото и видео со своих поездок. - Путешествие – это набор определенных вещей, без которых оно немыслимо и у каждого он свой. Самая важная вещь – это, конечно, паспорт. Все остальное зависит конкретно от человека и его увлечений. Для меня, например, это видеокамера. Я всегда ее с собой беру. Кто-то может берет шахматы. Для кого-то это лыжи. Он может без них не представляет себя на курорте. А вообще путешествовать надо. Разнообразить свою голову впечатлениями, встречами новыми. Менять картинки очень важно, - заметил Сергей КЛИМЕНКО. Также в форуме приняли участие путешественники из ЗКО братья Синельниковы. Они совершили путешествие вокруг света на мотоцикле, участвовали в гребном марафоне через Индийский океан и прошли тысячу километров по Западной Сахаре. В ходе форума путешественники рассказали, как и на чем можно сэкономить во время поездок, обсудили то как и на чем можно заработать в путешествии, а также как должен вести себя турист в разны странах.