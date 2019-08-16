На форуме были представлены картины детей, которые ждут поддержки в лечении различных заболеваний. Форум в том числе посвятили сбору средств для них. Форум пробуждает в людях чувства альтруизма и милосердия. В рамках проекта «Жомарт жүрек» многие представители сёл приняли активное участие в поддержке многодетных семей и людей с ограниченными возможностями посредство реализации крупных социальных проектов. Аким района приветствовал участников форума, отметив, что вместе они выполняют очень важную миссиию. — Мы видим, что у нас есть отзывчивые благородные земляки, бизнесмены и просто патриоты нашей земли. Поэтому сегодняшнее мероприятие «Жомарт журек» организовано в честь вас. Это говорит о том, что неравнодушное сердце к ближнему всегда будет в почете. Сегодня мы чествуем вас. Вы будете примером для остальных. У нас есть еще люди, которые могут проявить себя в этом, — сказал в приветственном слове аким района Байтерек Асхат Шахаров. На форуме были представлены работы детей, которые нуждаются в финансовой поддержке для лечения заболеваний. Работы Дильдара Дуйсенбаева, Айнара Есмагулова и Евгении Казанцевой были приобретены за 200, 250 и 550 тысяч тенге Маратом Асановым, Анатолием Доценко и Бекболатом Шкановым. Следует отметить, что бизнесмены не только способствуют развитию экономики региона, но и оказывают поддержку сельскому населению путём трудоустройства. — В районе Байтерек мы открыли большую базу по продаже строительных материалов. Сейчас работаем, обслуживаем население. Бизнес хорошо развивается. Обеспечиваем не только район, работаем и в других регионах. Занимаемся строительством, — рассказал предприниматель Бекболат Шканов. В результате проведения форума были собраны средства на лечение больных детей. Собравшиеся пришли к мнению, что подобное мероприятие необходимо повторить в будущем.