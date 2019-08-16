В ходе поездки глава региона посетил село Майкомген, где побывал на двух построенных в рамках программы «Игилик» объектах. Двухэтажный детский сад «Байшешек» на 100 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 740 кв. м вместимостью 270 человек. Помимо этого, аким области ознакомился с ходом строительства дорог и проведением освещения на улицах районного центра. В 2019 году в Жылыойском районе планируется заасфальтировать 36 улиц протяженностью 22 километра, а в рамках ГЧП осветить 118 улиц протяженностью более 80 километров. Также Нурлан Ногаев проинспектировал строительство трех многоэтажных домов на 100 квартир в г. Кульсары, в будущем планируется строительство целого жилого комплекса из двенадцати 100-квартирных домов для людей, стоящих в очереди на получение жилья. – Работы по проведению инфраструктуры должны вестись согласно плану развития населенного пункта, без скачков и срывов, – сказал Нурлан Ногаев в ходе беседы с жителями Кульсары. – Только так, четко следуя одной линии, мы сможем реализовать все намеченные планы по благоустройству Кульсары. Работа это кропотливая, требуется время, но уже есть положительные результаты. По итогам поездки глава региона дал ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития Жылыойского района.