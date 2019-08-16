Когда начнётся приём в первый класс в ЗКО: утверждён график на 2026 год
Родители будущих первоклассников из Западно-Казахстанской области начнут подавать документы одними из первых в стране.
В Атырау прошел первый медиафорум нефтегазовой отрасли ENERGY REGION TALKS
В Атырау состоялся первый форум региональных коммуникаций нефтегазовой отрасли «ENERGY REGION TALKS». Новая площадка объединила пр...
Ветер до 28 м/с и пыльная буря: жителей Актюбинской области предупредили о непогоде
Регион окажется под ударом стихии: синоптики прогнозируют шквальный ветер с порывами до 28 м/с, грозы и сильную пыльную бурю.
"Правительство для граждан" назвало топ-5 услуг, которые можно получить без похода в ЦОН
Казахстанцы могут оформить 79 видов госуслуг, включая прописку и детские пособия, обычным звонком по видеосвязи.
Оралда "Жас десантшы" әскери-патриоттық клубы ашылды
Салтанатты жиында жас десантшылар ант қабылдады.
В Алматинской области полицейский насмерть сбил супругу - СМИ
Инцидент произошёл в субботу, 16 мая, на автомобильной трассе Капшагай - Баканас.
Начался суд по делу о жестоком убийстве семьи под Атырау
На скамье подсудимых бывший зять погибших Султан Сарсемалиев.
Праздник, который может обернуться трагедией: полиция обратилась к выпускникам и родителям ЗКО
В этом году в регионе уже произошло 100 ДТП с участием детей. Впереди "Последний звонок", и стражи порядка просят уральцев не терять бдитель...
Регистрация фур в обход закона: на западе Казахстана раскрыли детали миллиардной схемы с участием госавтоинспектора
Автовладельцам, желающим сэкономить, предлагали быстро и без лишних трат оформить большегрузы.