Последнее фото Ферузы Прмановой с подругами было сделано накануне убийства на открытии парка в селе Произошло это в селе Бадамша Актюбинской области. Нападавшие нанесли ей множественные ножевые ранения. В семье оралманов из Узбекистана, переехавших в Казахстан в 2003 году, трое детей. Младшая в этом году с отличием окончила школу. Старшие сын и дочь учатся в Астане. Сауле Байдавлетова, заведующая садиком, где погибшая ранее работала няней, рассказала, что семья Ферузы Прмановой была образцовой. Супруг Ферузы и дети играли на домбре. Они побеждали в различных конкурсах. - Феруза была аккуратной, воспитанной, спокойной. Она любила людей, и ее все любили. Мы коллективом ходили выразить соболезнование, на похороны собралось все село. Люди возмущены жестоким преступлением, - говорит Сауле Байдавлетова. - В селе Бадамша произошло убийство продавщицы магазина,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. - 14 августа в продуктовом магазине обнаружен труп продавщицы с многочисленными ножевыми ранениями. По данному факту на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которой по горячим следам в течение трех часов были установлены подозреваемые в совершении данного преступления. Задержали подозреваемых в Хромтау, где проживал один из подозреваемых, второй является жителем села Бадамша. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.99 УК РК «Убийство». Подозреваемые арестованы.Фото предоставлено подругами погибшей Ферузы Прмановой