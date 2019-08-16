Слово "курбан" на арабском языке означает "приближение", то есть приближение к Аллаху посредством духовного очищения и совершения благих дел. А в исламе этот термин имеет значение "жертвоприношение, совершаемое с намерением и в соответствии со всеми требованиями Шариата. Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В этот день мусульмане приносят в жертву овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучие. Происхождение Курбан-байрама связано с историей о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама), описанной в священных текстах всех трех монотеистических религий - ислама, христианства и иудаизма. Господь, испытывая своего пророка, повелел ему принести в жертву сына, после чего, видя его твердость в вере, приказал принести в жертву барашка и отпустить сына.

В первые дни месяца в городской мечети были организованы спортивные мероприятия. В праздник Курбан айт власти города выделили места для обряда жертвоприношения. По словам главного имама Уральской городской мечети имени Тажиден Батырулы Мейрамбека Абдрахманова, в этом году обряд жертвоприношения проходил в трех местах и строго в соответствии с требованиями шариата. В этом году в праздник Курбан айт только в Уральске в жертву принесли 1400 голов овец. Мясо было роздано 507 семьям. По области в жертву принесли 2545 овец и 26 голов крупного рогатого скота. Помощь в виде мяса получили 1557 многодетных и малообеспеченных семей. Следует отметить, что мясо служители мечети раздавали по спискам местных исполнительных органов пожилым и одиноким старикам, детским домам, больницам, многодетными и малообеспеченным семьям. Напомним, в этом году для этого было выделено три места: рынок "Ел ырысы", ТОО "Кублей" и ТОО"Батыс адал-ет". На рынке "Ел-Ырысы" стоимость закола животного составляла 2-3 тысячи тенге. Чтобы палить голову животного, нужно было заплатить 500 тенге. Купить живого барана для жертвоприношения можно было за 25-40 тысяч тенге, а крупного породистого за 70-75 тысяч тенге. Стоит отметить, во всех пунктах забоя скота дежурили служители мечети, которые консультировали горожан в вопросах правильности процесса. На территориях для жертвоприношений дежурят сотрудники МПС, а также был организован регулярный вывоз мусора.