Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на августовской конференции педагогов и дал Правительству несколько важных поручений по развитию сферы образования.По словам президента, несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплаты учителей, многие доплаты исчисляются с базового должностного оклада. Поэтому 500 тысяч педагогов страны не чувствуют существенного повышения, сказал Касым-Жомарт Токаев. "Заработная плата учителей остаётся одной из низких и составляет 65% от средней заработной платы по экономике. С этим, конечно, мы мириться не будем. Поэтому поручаю Правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагогов, увеличить зарплату учителей в два раза в течение четырёх лет", – сказал глава государства. Он отметил, что труд учителя должен оцениваться достойно, это важная задача. "Сегодня изменились требования, которое общество ставит перед системой образования. Качественное образование – гарантия устойчивого развития. Иждивенчество никогда не приносило пользу обществу. Об этом говорил великий Абай. Единственным оружием против этого могут быть только любовь к труду и образование. Воспитать образованное поколение – одна из важнейших задач сегодняшнего дня", – сказал президент.По словам Касым-Жомарта Токаева, для повышения конкурентоспособности нации сегодня важно добиться реального повышения статуса педагога. Комплексные меры поддержки учителей предусмотрены в проекте закона "О статусе педагога". "Это и сокращение нагрузки учителей, и гарантия защиты чести и достоинства, и материальные стимулы. Важнейший из них – доплата в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей. Увеличение период отпуска для всех педагогов до 56 дней. Оплата за степень магистра и другие. Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки для педагога, установлению запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчётности, проведение необоснованных проверок", – сказал глава государства. По словам президента, условия труда педагогов серьёзно ухудшаются из за постоянного увеличения отчётности для контролирующих структур. Психологическую нагрузку на педагогов и учащихся накладывает и оценочная система знаний в рамках обновлённого содержания образования. При негативных результатах педагоги подвергаются давлению со стороны руководства учебного заведения поскольку оценки влияют на рейтинг школы. "Система оценки нужна, но подходить следует взвешенно и объективно. Тем более следует исключить давление на педагогов. Не прекращается порочная практика, когда местные акиматы зачастую злоупотребляют своими полномочиями, задействуя преподавателей в административных целях, разного рода мероприятиях, не имеющих никакого отношения к системе образования", – отметил президент. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять срочные кардинальные меры по решению перечисленных проблем.Президент отметил, что для решения вопроса востребованности будущего выпускника вуза на рынке труда необходимо обеспечить высокое качество образования в высших учебных заведениях. "Без повышения качества учебного процесса последовательное увеличение образовательных грантов из блага может превратиться в мину замедленного действия. Поэтому в погоне за обеспечением доступности высшего образования нельзя допустить его девальвации", – отметил глава государства. Он поручил Правительству детально изучить вопрос стоимости государственных грантов, их адекватности современным реалиям. "Министерству образования и науки необходимо пересмотреть свои требования и нормативы, предъявляемые к вузам. К примеру, из-за требования по соотношению численности студентов к преподавателям вузы вынуждены искусственно раздувать штаты", – сказал Касым-Жомарт Токаев.Сегодня из 14 тысяч действующих общеобразовательных школ 128 являются трёхсменными и 31 – аварийной. В 2019-2020 годах за счёт республиканского бюджета предусмотрено строительство 35 школ для ликвидации трёхсменного обучения и семи школ – вместо аварийных, сказал президент. "Мы будем и дальше продолжать строительство и модернизацию школ, учитывая демографические тенденции, связанные с увеличение численности населения. Однако МОН надо пересмотреть подходы при планировании расходов на строительство школ – перейти от объектного планирования к нормативному. Акимам регионов следует чётко отслеживать демографический и миграционные показатели на местах с целью оценки потребности в ремонте или строительстве новых школ", – сказал Касым-Жомарт Токаев.Президент на конференции отметил необходимость формировать у детей экологическое сознание. "Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Нашим детям нужно прививать экологическое сознание, всячески культивировать культуру бытовой чистоты, гигиены, учить пониманию исключительной важности защиты природы. Как это делается, например, в странах Северной Европы", – сказал глава государства. По его словам, педагогам нужно продвигать экологические ценности на всех ступенях образования и во всех образовательных учреждениях, в том числе и частных. О проблемах дошкольного обучения В негосударственных дошкольных организациях зачастую воспитательно-образовательный процесс практически отсутствует, воспитатели не всегда руководствуются требованиями государственного общеобразовательного стандарта, констатировал глава государства. "Из материалов СМИ мы часто узнаём о вопиющих случаях избиения детей, их содержанию в ненадлежащих условиях. Поручаю Правительству принять все меры, в том числе законодательные, чтобы обеспечить высокое качество дошкольного обучения и воспитания. Считайте, что это приоритетная задача", – сказал Касым-Жомарт Токаев.В Казахстане необходимо формировать новое поколение оптимистов, считает глава государства. "Детский суицид. Это трагедия для всех нас. Нужно серьёзно задуматься, почем дети идут на такой шаг. Формирование твёрдых жизненных установок является, по сути, базовым критерием качества воспитательного процесса. Наша общая задача – формирование нового поколения оптимистов, обладающих твёрдой волей и умением преодолевать жизненные неурядицы. По-другому никак нельзя. Как известно, жизнь прожить – не поле перейти", – отметил президент.Нужно определить стратегию развития среднего образования, рассчитанного на 12 лет, сказал Касым-Жомарт Токаев. "В 60% стран мира школьное обучение начинается с шести лет, что способствует более раннему интеллектуальному развитию и социализации ребёнка. Поручаю Правительству обеспечить продуманный плавный переход к новой 12-летней модели образования", – сказал президент.В Казахстане не должно быть различий в уровне образования между детьми в городе и на селе. Стандарты образования должны быть едиными, отметил президент. "Все дети независимо от места проживания или социального статуса их родителей, должны иметь доступ качественному образованию", – сказал глава государства. Он поручил Министерству образования и науки разработать и запустить специальные программы по преодолению академического отставания детей из семей с низким уровнем дохода или из школ, работающих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие результаты. "Акимы областей должны принципиально заняться этим вопросом. Это прямая ответственность – создавать все необходимые условия для наших детей на местах. О каком качестве образования можно говорить, когда во многих малокомплектных школах сельской местности один учитель вынужден преподавать несколько предметов? Поручаю акимам регионов обеспечить выделение грантов на привлечение лучших менеджеров и педагогов в школы областей", – сказал Касым-Жомарт Токаев. В заключение Касым-Жомарт Токаев отметил, что все поставленные задачи будут отражены в госпрограмме развития образования и науки, которую сейчас готовит Правительство. Проект программы будет широко обсуждаться в обществе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.