Фото предоставлено Михаилом ШПИГЕЛЬМАНОМ Камчатка – край удивительной природы, вулканов, гейзеров и животного мира, давно стала Меккой мирового фототуризма. Правда, это удовольствие не из дешевых, и по карману разве что состоятельным людям. Судите сами, фототур на Камчатку на четыре дня в среднем составит около одного миллиона тенге (в это входит перелет Москва – Петропавловск - Камчатский, доставка на вертолете на кордон, проживание на кордоне, услуги проводника-инструктора). Но, оказывается, есть и менее затратный способ побывать на Камчатке – это оправиться туда в качестве волонтера. Так и поступил Михаил Шпигельман. Он списался в интернете с инспектором Южно-Курильского заповедника Лианой ВАРАВСКОЙ, которая и посоветовала ему выйти на волонтеров - парни и девушки из всех уголков России, объеденные любовью к природе добровольно и безвозмездно помогают инспекторам кордонов по хозяйству, попутно запечатлевая на фото местные красоты. Камчатку для своего фототура Михаил выбрал не случайно. - В мире насчитывается всего пару мест, где можно увидеть большое скопление бурых медведей. И не просто в естественной среде обитания, но и с очень близкого расстояния. Камчатка, а количество медведей там доходит до 20 тысяч, для них просто земля обетованная – отличная рыбалка, море ягод и орехов. В отличие от медведей средней полосы России камчатские медведи в спячку впадают поздно - в декабре. А все потому, что нет проблем с кормом. Вообще камчатский бурный медведь после белого и американского гризли является крупнейшим медведем – в среднем его вес составляет 400 кг, а иной раз доходит и до 600 кг. Увидеть в живую этого хищника и не просто увидеть, но и сфотографировать, была моя мечта, - признается Михаил. Пройдя отбор для участия в волонтерстве (а опыт в этом деле у Михаила Шпигельмана уже был – он работал с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана) в сентябре он отправляется на Камчатку. Сложный авиаперелет Самара – Москва – Владивосток –Петропавловск-Камчатский. А после вертолетом на кордон, что в 200 км от Петропавловска- Камчатского. - На Камчатке есть три места, где всегда наплыв туристов, это: Долина гейзеров, Кроноцкий заповедник (вулкан Узон) и Курильское озеро – самое значительное в Азии и, пожалуй в мире, нерестилище нерки – рыбы семейства лососевых, излюбленной еды бурых медведей. Только в районе озера их обитает порядка полусотни. Конечно, кордон на берегу озера для меня стал желанным местом, - говорит натуралист. Как рассказывает Михаил, кордон для безопасности обнесен колючей проволокой под напряжением. Но это так, для спокойствия что ли. Ведь если зверь захочет пробраться за ограждение, его ничего не остановит. Медведи чувствуют себя на кордоне вольготно, видимо считая, что они там хозяева, а не человек. И на людей особенного внимания не обращают – вполне мирно соседствуют. И, тем не менее, передвигаться туристы по тайге могут только с инспектором-проводником, у которого есть оружие или же фейерверк для отпугивания зверя. - Медведь на человека нападает лишь в исключительных случаях: защищая потомство, когда его застают за едой (может посчитать, что у него отнимают добычу), когда он болен. Не любит, когда его застают врасплох – может испугаться и убежать, а может и броситься. Дикий зверь есть дикий зверь, реакция его не предсказуема. Например, был случай, когда наша группа продиралась сквозь дебри, и буквально рядом услышали фырканье медведя – это была медведица с медвежатами. Мы старались идти шумно, ломая ветки, тем самым давая знать о своем присутствии. Медведица ушла. Это было самое близкое расстояние, между нами и хищником – где-то метра три. А в основном была дистанция в десять метров, - вспоминает Михаил Шпигельман. Рассказывая о повадках Топтыгиных, натуралист отмечает, что агрессией отличаются самцы, не исключение и каннибализм. Во время проживания волонтеров на кордоне был случай, был случай, когда 12-летний самец задрал молодого медведя. Медведицы с медвежатами предпочитают держаться от своих «пап» подальше – тем отцовские чувства не присущи и могут попросту съесть свое потомство. Медвежата с мамами находятся где-то в течение 2-3 лет, после этого уже вступают во взрослую жизнь. Обычно медведицы не принимают чужих малышей, но, как рассказывает Михаил, их группа стала свидетелем, когда самка, у которой уже был медвежонок, усыновила одинокого малыша. Курильское озеро просто кишит рыбой, что для медведей просто раздолье. Они заправские рыболовы и отлично плавают. В год, когда рыбы в озере немного, выловленную добычу они съедают целиком, ну а когда ее в достатке, гурманы предпочитают выедать только икру или же высасывать мозг, выбрасывая рыбью тушку на берег или в воду. За три недели, проведенных на Курильском озере, наш земляк набрал массу впечатлений. Вулканы, берег Тихого океана. Удалось заснять морских львов – сивучей. - Лето на Камчатке короткое. Начинается оно в июле. Можно посетить острова, понаблюдать за касатками и морскими львами. подняться на вулканы, выйти на морскую прогулку. В сентябре уже начинаются штормы. Но вообще посмотреть есть что, не только летом. Зимой – это бега на оленьих и собачьих упряжках, горные лыжи. На Камчатке большой наплыв туристов со всех стран мира, и уже на 2019 год фототуры все забронированы, - говорит Михаил Шпигельман. Попасть в удивительный край можно и другим способом. И не только с волонтерами. - У меня есть контакты инспектора одного из кордонов на Камчатке, который готов принять желающих побывать в заповеднике и организовать для них турпоходы. Так что уральцы мечтающие побывать на Камчатке, могут выйти на меня, - говорит Михаил. После посещения Камчатки он планирует организовать фотовыставку, главными персонажами которой будут медведи. Ну а в дальнейшем, натуралист из Уральска мечтает побывать на Каспии, чтобы сфотографировать тюленей.