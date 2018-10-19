Накануне глава региона проинспектировал ход строительства двух объектов, возводимых в областном центре - спецЦОНа и Дворца школьников молодежи. На сегодня строительство специализированного ЦОНа завершено на 90%, до конца года объект будет сдан в эксплуатацию. Новый спецЦОН построен вдоль трассы Атырау-Астрахань на выделенном земельном участке площадью 4 га. Здесь будет осуществляться регистрация автотранспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации и государственных номерных знаков, прием теоретического и практического экзаменов на знание правил дорожного движения и вождения автотранспорта, изготовление и выдача водительских удостоверений. Теперь автолюбители смогут за два часа зарегистрировать свой автомобиль или получить водительские права. - Благодаря открытию спецЦОНа разгрузится отдел полиции, расположенный в микрорайоне Нурсая, ведь сюда переедет весь регистрационно-экзаменационный отдел. В связи с этим разгрузится автомобильная дорога у данного отдела полиции, где из-за большого числа машин создаются пробки, - сказал директор Атырауского филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Хайруллиев. Вместимость нового спецЦОНа - 800 человек, новый объект включает в себя 2 этажа и цокольное помещение. Здесь созданы все условия для получения качественных услуг - парковка для легковых автомобилей на 200 мест, стоянка для грузовых машин на 20 мест. Также здесь предусмотрена парковочная зона для людей с ограниченными возможностями на 20 мест, автодром, мотодром, здание для прохождения технического осмотра автотранспорта, а также 2 контрольно-пропускных пункта. Вторым объектом посещения акима Атырауской области стала строительная площадка Дворца молодежи и школьников. Объект расположен слева от автодороги в аэропорт, юго-восточнее здания Ледового дворца. Площадь участка составляет 3,5 га. Здание дворца включает в себя 4 этажа, цокольное и техническое помещение. В новом Дворце школьников и молодежи будут созданы все условия для всестороннего развития детей и подростков - музыкальные, спортивные, выставочные залы, а также учебные кабинеты и лаборатории. - Дворец школьников и молодежи станет настоящим центром всеобщего развития подрастающего поколения нашего региона. Здесь будут развивать свои таланты дети абсолютно со всех районов Атырауской области, мы надеемся, что воспитанники Дворца будут достойно представлять наш регион на международных культурных, научных и спортивных мероприятиях, - выразил уверенность Нурлан Ногаев. В завершении рабочей поездки аким Атырауской области поручил подчиненным завершить строительство всех возводимых объектов качественно и в срок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.