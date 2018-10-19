Сегодня, 19 октября, в областном акимате состоялось заседание третьего совета по привлечению инвестиций в ЗКО, в котором принял участие глава области Алтай КУЛЬГИНОВ. Пять инвесторов предложили свои проекты. Первый был предложен проект по строительству открытой откормочной площадки КРС в Сырымском и Зеленовском районах. - Для полного обеспечения сырьем мы задумали проект откормочной площадки на три тысячи голов КРС для производства говядины. Мы изучили практику лучших предприятий Казахстана, Ирландии и Китая. Сейчас в стране наблюдается рост поголовья скота. 50% мяса мы будем перерабатывать, а остальные 50% экспортировать. Но мясо должно отвечать международным стандартам. Ведь наше мясо сейчас не соответствует требованиям международного рынка. Потому что бычок должен весить минимум 500 килограммов, а наши весят всего 350. Проект стоит 1,2 млрд тенге. Если мы начнем осуществлять проект в марте 2019 года, то в августе этого же года он будет запущен. От государства нужна помощь по субсидированию, - заявил учредитель ТОО "Агропродукт ЛТД" Темиргали ЕСКЕНДИРОВ. Следующий проект был предложен по созданию кормовой базы на 5 тысяч гектаров для откормочного комплекса в селе Янайкино Зеленовского района. - Откормочные площадки призваны создавать стабильный спрос для фермеров. Ведь в ЗКО таких промышленных объектов пока нет. Мы решили установить системы орошения примерно на двух тысячах гектаров для того, чтобы выращивать корма. Это кукурузный силос, кукуруза, люцерна, ячмень и другие культуры. Это позволит гарантированно получать урожай и обеспечит кормами откормочные площадки. Общая стоимость проекта 10 млрд тенге, - рассказал представитель ТОО "Central Food" Максут БАКТИБАЕВ. Представитель ТОО "World Green Company" Нурлан АДИЛЬХАН предложил проект по строительству тепличного комплекса. - Данный тепличный комплекс станет первым комплексом в черте города. Проект рассчитан на импортозамещение овощной продукции в период межсезонья. Проект уже реализован в Алматы. Опыт уже есть. В ЗКО есть огромные перспективы. Теплица на 12 гектаров. Урожайность будет 7, 8 тысяч тонн ежегодного урожая овощей, из них 4,4 тонны огурцов и 3,5 тонн томатов. Также можно выращивать баклажаны, перец. На начальном этапе будем привлекать голландского агронома. Далее планируем обучить свой персонал. Специалистов будем привлекать из ЗКО, - отметил Нурлан АДИЛЬХАН. Далее был рассмотрен вопрос и строительстве гостиничного комплекса в городе Аксай, который планирует построить предприятие "ПСП Серик". - Категория отеля будет составлять четыре звезды, в котором будет более 108 номеров, ресторан, конференц-зал, СПА-центр. В первую очередь нацелен для деловых гостей. Общая стоимость проекта составляет 3,6 млрд тенге. Проект финансируется за счет собственных средств компании "ПСП Серик". Площадь гостиницы 8,5 тысяч квадратных метров. Сейчас гостиница уже строится. Окончание строительства планируется на конец 2019 года. Будет создано более 70 рабочих мест, - рассказал заместитель генерального директора ТОО "ПСП Серик" Ардак КАБДУЛЛИН. Между тем, Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что ЗКО является одним из немногих регионов, где нет современных отелей. Но, по словам главы региона, на месте старой гостиницы "Акжайык" будет построен новый гостиничный комплекс. Предприниматель из Уральска Бауыржан МАХАМБЕТ предложил построить современный парк аттракционов и колесо обозрения. По словам бизнесмена, предполагается модернизация городского парка культуры и отдыха. - Будет установлено 45-метровое колесо обозрения, несколько безопасных семейных аттракционов, большие бесплатные детские площадки. Строить будем совместно с российскими партнерами. Колесо будет включать в себя 18 просторных панорамных кабин. Во всех кабинах будут кондиционеры и обогрев. Одна вип-кабина, одна кабина для молодоженов с соответствующим оформлением. Страна-производитель - Россия. Срок изготовления 8-9 месяцев. Монтаж и установка 45 дней. Срок службы колеса 35 лет. Оно будет каждый год проходить техосмотр заводом-изготовителем. Будет установлен современный аттракцион-лабиринт, который не имеет аналогов в стране, - отметил Бауыржан МАХАМБЕТ. Выяснилось, что сумма проекта составляет 570 млн тенге и будет создано дополнительно 35 рабочих мест. Стоит отметить, что в результате совещания все пять проектов были одобрены советом по привлечению инвестиций и в скором времени начнется их осуществление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.