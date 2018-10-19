Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальныx сетяx и СМИ активно обсуждается вопрос переименования Зеленовского района. В частности, отдельные жители выражали недовольство в связи с переименованием района и недоумевали, где и когда была опубликована информация о собрании по вопросу переименования, а также кто именно проголосовал за изменение Зеленовского района в Байтерек. Основной же причиной несогласия с переименованием района жители называли экономическую, а именно переоформление документов на землю, на дом, что повлечет за собой расходы для сельчан. В акимате района разъяснили ситуацию вокруг переименования. - Акиматом Зеленовского района согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года №138 «Об утверждении Правил учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований» в целях информирования населения 24 августа в газете «Ауыл Тынысы» за №34 (7772) было размещено объявление о проведении 22 сентября 2018 года собраний местного сообщества по вопросам переименования района в 22 сельских округах (с указанием места и времени проведения собрания в каждом сельском округе). Данное объявление также было размещено на сайте вышеуказанной газеты и на сайте акимата района. Согласно объявленной дате и времени, 22 сентября текущего года во всех сельских округах района прошли собрания местного сообщества с участием жителей района. По итогам данных собраний абсолютное большинство членов местного собрания – 89,1% проголосовали за переименование района, - рассказал руководитель отдела культуры и развития языков и спорта Зеленовского района Радик Ихласов. - Согласно законодательству следующим этапом было проведение публичного слушания постоянной комиссии районного маслихата, которое состоялось 24 сентября 2018 года. На публичных слушаниях приняли участие депутаты районного маслихата, представители общественных организаций, средств массовой информации, население района и другие. Согласно процедурам на публичных слушаниях правом голоса обладают только члены постоянной комиссии районного маслихата, которые выносят свое решение на основании результатов собрания местного сообщества. Представители населения вправе участвовать в публичных слушаниях для обеспечения прозрачности и открытости при принятии решения. Мы считаем, что все этапы переименования Зеленовского района на название «Байтерек» были полностью соблюдены согласно законодательству Казахстана. Сейчас переименование Зеленовского района внесен на рассмотрение республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК. Что касается затрат на переоформление документов при изменении названия района, как пояснила руководитель отдела ономастических работ и контроля за визуальной информацией Гульнар Альжанова, переименование не потребует финансовых затрат. - При переименовании района, села, округа, составных частей города документы недвижимого имущества не будут изменяться и не требуют финансовых затрат. Переименованные списки района, села или улиц будут внесены в республиканскую информационную систему «Адресный регистр», где будет составлен единый регистр объектов недвижимости на территории Республики Казахстан и идентифицируются со сведениями государственной базы данных «Регистр Недвижимости», - рассказала Гульнар Альжанова.