Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования города Уральск Альмира ТУЛЕГЕНОВА на внеочередной сессии городского маслихата сообщила, что бюджет города будет увеличен на 91,5 млн тенге. Средства, выделенные из республиканского бюджета, будут направлены на организацию молодежной практики. - Средства, выделенные из областного бюджета, пойдут на завершение строительства жилого дома №39 в п. Зачаганск, на завершение благоустройства ПДП по ул. Деповской, строительство инженерных сетей и благоустройство домов №26 и 27, завершение разработки ПСД по берегоукреплению реки Урал по ул. Чичерная, на выделение гранта СОШ №44. Кроме того, из областного бюджета 1,2 млн тенге, выделенные на жилищное строительство, перераспределяются на продолжение строительства 5 жилых домов в поселке Зачаганск, - сообщила Альмира ТУЛЕГЕНОВА. Кроме того, планируется перераспределение средств городского бюджета на строительство инженерных сетей, реконструкцию и капремонт дорог, начало работ по изготовлению ПСД на строительство домов в микрорайоне "Акжайык" и в Зачаганске, начало строительства берегоукрепительных работ на реке Деркул в районе Кардиоцентра, обеспечение санитарии города, содержание освещения и другие текущие расходы. Депутаты единогласно поддержали уточнение бюджета. Напомним, строительство микрорайона "Акжайык" началось летом нынешнего года. Как сообщили в городском отделе строительства, был разработан проект детальной планировки застраиваемой территории. На строительство инженерных сетей выделено около 4 млрд тенге. В 2018 году предстоит освоить 2 млрд и еще 2 млрд в 2019 году. Общая протяженность сетей коммуникаций составляет 120 километров. К участку подведут линии электропередач, водопроводные трубы и трубы газоснабжения. Предполагается, что в новом микрорайоне «Акжайык» построят 150 жилых домов, 9 школ, 8 дошкольных учреждений и 2 поликлиники. Здесь планируется проживание около 50 тысяч человек.