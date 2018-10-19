Соревнования проходили в шести весовых категориях: юноши до 61, до 68 и свыше 68 кг, а также девушки до 53, до 59 и свыше 59 кг. За медали Олимпийских игр боролись представители 24 стран. - На пути к победе, Абильмансур провёл 3 бескомпромиссных поединка, где победил аргентинца и японца, провел ничью с мароканцем, а за выход в финал близким решением уступил Бельгийскому спортсмену, который в итоге стал олимпийским чемпионом, - рассказали в пресс-службе спортклуба "Кайсар". Напомним, что Казахстан представлял единственный спортсмен - каратист из города Атырау Абильмансур Батыргали.