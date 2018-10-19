– Казахстан стал домом для более чем 130 представителей разных национальностей, – сказал руководитель секретариата АНК ЗКО Гайса Капаков. – По сей день наша республика является примером для стран мира. Мы ценим друг друга и уважаем. Азербайджанский и казахский народы имеют древнюю культуру, историю, теперь мы должны беречь и укреплять наши отношения, сделать их достоянием наших будущих поколений. В нашей республике азербайджанцы трудятся практически во всех отраслях. – Казахстан – уникальная страна с уникальными возможностями, – рассказывает депутат городского маслихата, председатель правления ОО «Азербайджанское культурно-просветительское общество «Бiрлiк» Наджаф Мамедов. – Нам повезло, что мы живем здесь. По последним данным, в Республике Казахстан проживают более 83 тысяч азербайджанцев, которые чувствуют себя здесь очень комфортно. Вы знаете, что наши предки были насильно сюда переселены. Казахи приняли наш народ, разделили последний кусок хлеба. Те, для кого Казахстан стал родиной, остались здесь навсегда... И сегодня мы с вами собираемся все вместе и участвуем в различных культурных мероприятиях. При нашем центре созданы несколько музыкальных и хореографических коллективов. Директор сети ресторанов Эльяр Ибрагимов принял участие в проведении праздника. Он со своей командой представил блюда национальной кухни. – У нас многое схоже – друзья, традиции, обычаи, кухня, – делится ресторатор. – Несмотря на то, что я в Казахстане живу с детства, но свой родной язык и культуру не забываю. Гости праздника выразили свои поздравления и пожелания. – Наряду с поздравлениями я хочу выразить благодарность самому азербайджанскому обществу. Сегодняшний мир и независимость казахской земли невозможны были бы без вклада всех этносов, и среди них азербайджанского народа, – отметил депутат городского маслихата Жантас Сафуллин. Среди известных личностей меценат Зейналабдин Тагиев, чей вклад в зарождение и развитие печатного дела в Западном Казахстане неоценим. – Сто лет назад выдающиеся сыны казахского народа, деятели Алаш Орды Бакытжан Каратаев, Гумар Караш, Елеусин Буйрин и их единомышленники-соратники, мечтая о счастье и просвещении своих соотечественников, закладывая основу нынешней независимости Родины, были одержимы идеей создания первой в наших краях газеты, – рассказал Наджаф Мамедов. – Однако при воплощении этого печатного издания оказались перед лицом больших трудностей – отсутствии типографии и денег на печатание газет. Прослышав о меценатской деятельности бакинского предпринимателя, наши земляки отправились в Азербайджан, где нашли искреннее и глубокое понимание своих проблем и получили бескорыстную помощь от Тагиева. Деньги, которые он дал посланцам из Западного Казахстана, стали, по сути, важнейшим фактором организации первых газет, от которых берет начало история двух нынешних облатсных газет «Орал онiрi» и «Приуралье». Даже через сто лет, в наши дни трудно представить, чтобы кто-либо повторил благородный поступок азербайджанского мецената! Он дал тогда 1 000 рублей, если учесть, что один баран в те времена стоил примерно три рубля, то получается в переводе на нынешние деньги, что З.Тагиев пожертвовал для издания первых газет далекого Западного Казахстана 6 миллионов тенге! Традиционно поздравить сородичей с праздником приехал ансамбль «Азери» из Самары. Музыканты исполнили азербайджанские песни на народных национальных инструментах. Гости не смогли удержаться и стали танцевать лезгинку. Также Наджаф Мамедов вручил школьникам дипломы и подарки победителям детских конкурсов рисунков, проводимых в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и ко Дню азербайджанской культуры. При объединении «Бiрлiк» действует молодежное крыло. Собираются они один раз в неделю, чтобы перенять от взрослого поколения обычаи и традиции. К тому же азербайджанское ЭКО занимается благотворительностью, в этом проявляется их милосердие к людям. Воспитанников школы №15 и пациентов медико-социального учреждения для престарелых и инвалидов общего типа они чествуют и одаривают подарками каждый праздник. И в этот раз они угостили их своими национальными блюдами.