Руководитель компании "ЖБК Строй" Семен КУСТАНОВИЧ заявил, что все строительные работы велись согласно проекту, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам Семена КУСТАНОВИЧА, подрядная организация проводила строительные работы, согласно проектно-сметным документациям. Проект подготовило ТОО "БатысПроектСервис".
- По проекту я должен был поставить обычные скамейки, которые стоят 15 тысяч тенге. Но аким Зачаганска меня попросил сделать скамейки со спинками, которые стоят 25 тысяч тенге. Я согласился. Несмотря на то, что я переплачиваю, пошел навстречу людям. Жильцы пишут, что исчезли старые скамейки возле подъездов. Выяснилось, что после того, как мы их сняли, председатель КСК увез их к себе в подвал. Я про них вообще не знаю. Еще пишут, что исчезли решетки для чистки обуви, что мы их залили бетоном. Бетоном они не залиты. Они каким-то образом оказались у них в подвале, - возмутился Семен КУСТАНОВИЧ.
По словам руководителя подрядной организации, по проекту не предусмотрены арыки вдоль подъездов.
- Проект же не я делал. Их нет в смете и нет в проекте. Детские площадки мы вообще не трогали. К ним мы никакого отношения не имеем. Жильцы также пишут, что ни с одной стороны дома не уложены боковые пешеходные дорожки. Этого тоже нет в проекте. Они просят выложить старые плиты, которые мы сняли. У меня есть 300 демонтированных плит. Я их сложил во дворе. В акимате поселка сказали, что сами их вывезут и где-то в поселке уложат, - рассказал Семен КУСТАНОВИЧ.
Выяснилось, что по проекту также не предусмотрены тротуарные дорожки, которые ведут к мусорным контейнерам. А вдоль подъезда три дня работала спецтехника по укладке нового асфальта.
- Они пишут, что мы один раз прошлись там катком. Абсурд полный. Три дня катали асфальт. Вчера мы в присутствии сотрудников акимата взяли керны для проверки качества асфальта. Толщина асфальта 12 сантиметров вместо положенных восьми. Плотность показала 110%. Миной не взорвешь. Мы 40 тонн лишнего асфальта туда уложили. Дворовые дороги и площадь стоянки я не урезал, как утверждают жильцы. В проекте её нет. Ограждение детской площадки тоже проектом не предусмотрено. А яма канализационного люка всего 6 сантиметров, не 15-20 сантиметров, как утверждают жители. Их нельзя асфальтировать. Но я дал команду. Завтра привезут два ведра асфальта и еще заложат в нее. Я по смете поставил четыре новых люка. Их уже сломали, поломали брусчатку. У нас гарантия на работу два года. Они же потом скажут, что я некачественно сделал. А сами ставят туда машины. Но брусчатка не предусмотрена под это дело, - отметил Семен КУСТАНОВИЧ.
По словам руководителя строительной компании, дом №50 по ул. Жангир хана и дом №25 по ул. Саратовской строила его компания, которой он на тот момент руководил и жалоба жильцов, большинство которых он знает лично, стала для него полной неожиданностью.
- По проекту я должен был сделать демонтаж плит в количестве 300 штук. Покрыть 1995 квадратных метров асфальтным покрытием. Укладка брусчатки. Укладка 13 лотков. Мы уложили 14. Все. Это вся моя работа. Я им еще дополнительно асфальт положил туда, где он не предусмотрен по проекту. Тонна асфальта стоит 22 тысячи тенге. Туда ушло 10 тонн. Профлист им еще купил. Сверху мы потратили еще около 500 тысяч тенге. И за это мне такое спасибо говорят. Обидно. С акимом я встречался. Он к нам никаких претензий не имеет. Нас весь город знает. Тот сотрудник, который присутствовал на собрании жильцов в акимате, уволился на следующий же день, - заявил Семен КУСТАНОВИЧ.
Предприниматель отметил, что встречался и с жильцами данного дома, большинство которых заявили, что жалобу не писали и подпись свою не ставили. Кому и зачем нужно было подделывать подписи жильцов - руководитель строительной компании ответить затруднился.
Напомним
, жители дома №50 по ул. Жангир хана и дома №25 по ул. Саратовской были недовольны ремонтными работами по благоустройству общего двора. По словам жильцов дома, организация, занимающаяся ремонтом, не выставила паспорт объекта и ни на какие замечания не реагирует. С этими претензиями около 15 жителей двух домов обратились к акиму поселка Зачаганск Адильбеку КАДЫРОВУ.