Заседание совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей ЗКО состоялось в Уральске. Одним из основных вопросов стала передача учебных заведений технического и профессионального образования в доверительное управление в рамках ГЧП. Как рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Сандугаш АЙТКАЛИЕВА, появились два инвестора, один из которых заинтересовался колледжем газа и нефти, а второй - педагогическим колледжем города Уральск. - Инвестор, который заинтересовался колледжем газа и нефти хотел получить доверительное управление с правом выкупа. Потом мы ему сказали, что если он берет доверительное управление, то здесь должно быть взаимное партнерство государства и частника. Но инвестор сразу же отказался, когда он узнал, что нужно покупать оборудование, проводить текущий ремонт, устранить неполадки в котельной. По педколледжу второй инвестор не отказался. Мы ему также предложили проект проведения капремонта и укрепления материально-технической базы. Инвестор согласился. Сказал, что хочет кроме этого построить еще несколько корпусов, где будут учебные части, спорткомплексы, умные библиотеки, - рассказала Сандугаш АЙТКАЛИЕВА. Однако, выяснилось, что нигде не была опубликована информация о том, что педколледж передается в доверительное управление. - Значит директора втихаря делают такие дела! Почему я не знаю? Откуда появился реальный инвестор? Откуда он узнал, что идет процесс передачи учебного заведения в доверительное управление? Кто это? Что за инвестор? Не надо таить информацию! Я через Астану это узнал. Мы же эту тему задавали вам. Просили повесить перечень объектов дошкольного, среднего звена. Спрашивали, что планируется под приватизацию (отдать - прим.автора) и что передать в доверительное управление. Вы ответили, что никаких планов нет, - возмутился председатель совета Хайдар КАПАНОВ. На это представитель управления образования ответила, что это просто потенциальный инвестор. - Это было просто желание инвесторов прийти и рассмотреть наши условия, предложить свои деньги, свое желание работать вместе с государством по принципу ГЧП. Только после проведения всех требуемых процедур, по итогам конкурса будет определен инвестор, - заявила Сандугаш АЙТКАЛИЕВА. Стоит отметить, что в скором времени приедут представители ГЧП из Астаны для разъяснения этого вопроса.