По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, +18 градусов днем и +5 ночью. В Атырау днем ожидается 19 градусов выше нуля, 4 градуса тепла ночью. В Актобе также переменная облачность, днем +15, ночью +3. 17 градусов тепла будет в этот день в Актау, ночью также сохранится теплая погода +11.