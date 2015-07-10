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Социум

Фрукты и ягоды на стихийных рынках Уральска проверили экспресс-методом (фото, видео)

Превышение нитратов в плодово-ягодной продукции были найдены сегодня, 10 июля, сотрудниками департамента по защите прав потребителей на стихийном рынке по улице Досмухамедова. С середины лета прилегающие к центральному рынку улицы Сенная, Кердери и Досмухамедова превращаются в сплошной ковер из ящиков и мешков. Здесь можно найти практически любые фрукты и овощи, сырую рыбу, молочные продукты и даже субпродукты. К слову, все это продается в отнюдь не стерильных условиях. Между тем, как сообщили работники департамента по защите прав потребителей, такие антисанитарные условия не останавливают наш
Marat
Фрукты и ягоды на стихийных рынках Уральска проверили экспресс-методом (фото, видео)
Превышение нитратов в плодово-ягодной продукции были найдены сегодня, 10 июля, сотрудниками департамента по защите прав потребителей на стихийном рынке по улице Досмухамедова. 
базар (5)
базар (5)
 С середины лета прилегающие к центральному рынку улицы Сенная, Кердери и Досмухамедова превращаются в сплошной ковер из ящиков и мешков. Здесь можно найти практически любые фрукты и овощи, сырую рыбу, молочные продукты и даже субпродукты. К слову, все это продается в отнюдь не стерильных условиях. Между тем, как сообщили работники департамента по защите прав потребителей, такие антисанитарные условия не останавливают наших жителей и те продолжают покупать продукты «с земли». - Сегодня мы проводим акцию, где каждый житель, который купил фрукты и овощи на рынках, может проверить их на наличие нитратов, - говорит главный специалист санитарно-гигиенического надзора департамента по защите прав потребителей Эльвира ТУЛЕУОВА. – Возможно, это заставит их задуматься над тем, где нужно покупать продукты. Люди подходили, проверяли при помощи экспресс-метода свои покупки. Нам удалось выявить, что в арбузах идет превышение нитратов в 5-6 раз, то есть в норме там может находиться 60 мг на килограмм, а при проверке выявлялось более 230, нормой нитратов в дыне считается предел 90 мг, а выявляется 190-200. Превышение было найдено и в абрикосах. Мы убедительно просим наших граждан не покупать ранние арбузы и дыни, которые сейчас продают на стихийных рынках. Для безопасности своего здоровья покупайте продукты только в специально установленных местах, где идет проверка, и соблюдаются санитарно-гигиенические нормы.
IMG_8595
IMG_8595
 Штрафовать нужно и покупателей? Возмущены стихийной торговлей и большинство горожан, которые не желают ходить по разбросанному мусору и переступать через коробки. - Очень правильно делают, что разгоняют такую торговлю, - говорит горожанка Людмила. - Это сегодня здесь еще народа мало, обычно яблоку упасть негде, столько лотков стоит. Особенно меня возмущает торговля рыбой и мясом. Я считаю, что если ты уважаешь себя и свою семью, дорожишь своим здоровьем, то не будешь покупать продукты на улице. Рыбу тут чистят, на перчатки рыбников посмотреть страшно, а очистки все летят тут же в арык. В общем как мне кажется, нужно штрафовать не только торговцев, но и покупателей, чтобы такую торговлю не стимулировали. Пройдясь по рынку, невольно замечаешь собранный в разных местах мусор, который является еще одной «достопримечательностью» стихийных рынков. С самого утра на рынке уборкой мусора занимаются работники ДЭП. В одной куче были свалены разбитые ящики, мятые коробки, потерявшие вид, и гниющие фрукты и овощи. На уборке отходов стихийного производства сегодня были задействованы 3 единицы техники и 4 работника.
IMG_8590
IMG_8590
 Житель Шымкента дает совет Пока проходил рейд, на своих обычных местах не было продавцов рыбы и мясной требухи, которые, как нам объяснили жители района, ушли еще задолго до рейда. Их предупредили. На местах остались овощники, так как фура - не телега и увезти ее и спрятать не так-то просто. Тем временем нас обступили водители фур, которые стояли тут же на «приколе». Каждый хотел сказать свое слово, при этом «не засветившись» на камеру. - Я из Шымкента и не первый год занимаюсь перевозкой овощей и фруктов, - говорит водитель Владимир СУЧКОВ. - Честно сказать, такого безобразия как здесь не видел. Можно же сделать все по-людски, чтобы был большой контейнер для мусора, туалет. У нас в Шымкенте за городом отведены специальные места, где стоят большие машины и уже оттуда вывозят маленькими партиями продукцию на рынки, да и там тоже торгуют. Пусть ваши возьмут это на заметку.
IMG_8599
IMG_8599
 Торговля возле дома Свое возмущение высказали предприниматели, у которых официально торговые точки находятся в частных домах по улице Сенной. - Я сама предприниматель, плачу налоги, как положено, продаю овощи и фрукты круглый год, - говорит предприниматель Рита ХАМИДОВА. - Но мне просто не выгодно привезти товар в город и потом мелкими партиями возить откуда-то сюда. Сейчас у нас самый сезон, вот мне привезли товар и нужно распродать хотя бы половину машины, чтобы остальное уместилось в магазин. На это уйдет дня 2-3, дайте нам такую возможность торговать с машины возле своего же магазина.
базар (1)
базар (1)
 Не идут на контакт Как пояснили сотрудники отдела предпринимательства, они неоднократно встречались в «стихийными» торговцами и предлагали другие места для дислокации их грузовиков. - Мы ежегодно проводим такие рейды, по устранению незаконной торговли, - поясняет заведующий сектором городского отдела предпринимательства Ерлан БАКТИЯР. - Неоднократно предприниматели обращались к нам, и мы предлагали им несколько вариантов торговли на разных рынках, но большинство все равно возвращаются к стихийным рынкам. Такие проблемы есть возле кафе «Марина», опять начались жалобы от торговцев с рынка «Жайык», но самая большая проблема - это стихийная торговля возле рынка «Мирлан». Мы предлагали места на рынке «Ел Ырысы», где есть возможность поставить автомашины, а также предоставляли места на других рынках города. На зимнее время у предпринимателей есть возможность держать овощи и фрукты в овощехранилище. Есть нормы и правила, которые должны соблюдать все предприниматели без исключения. Думаю, что многое еще зависит от точки сбыта. Пока горожане будут покупать товар на таких стихийных точках, будет идти и торговля. А между тем это совсем не безопасно. Не так давно мы совместно с сотрудниками департамента по защите прав потребителей проводили проверку продуктов, которые реализуются на таких стихийных точках и выявили, что уровень нитратов превышает норму в 3-4 раза. Думаю, что это повод задуматься нашим горожанам, стоит ли покупать продукты на таких рынках. C9BdpDUPNYg XgUSQKP7IOk Фото и Видео Ербола АМАНШИНА
рейд стихийный рынок нитраты арбузы

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