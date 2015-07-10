Фрукты и ягоды на стихийных рынках Уральска проверили экспресс-методом (фото, видео)

Превышение нитратов в плодово-ягодной продукции были найдены сегодня, 10 июля, сотрудниками департамента по защите прав потребителей на стихийном рынке по улице Досмухамедова. С середины лета прилегающие к центральному рынку улицы Сенная, Кердери и Досмухамедова превращаются в сплошной ковер из ящиков и мешков. Здесь можно найти практически любые фрукты и овощи, сырую рыбу, молочные продукты и даже субпродукты. К слову, все это продается в отнюдь не стерильных условиях. Между тем, как сообщили работники департамента по защите прав потребителей, такие антисанитарные условия не останавливают наш