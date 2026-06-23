«Футболили» несколько месяцев: чиновники мешали открыть учебный центр для глухих в Уральске

Судебная коллегия по административным делам ЗКО встала на защиту Уральского учебно-производственного предприятия "Казахского общества глухих". Чиновники из отдела архитектуры и градостроительства Уральска несколько месяцев "футболили" организацию, мешая запустить проект учебного центра.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, апелляционная инстанция признала действия городских архитекторов незаконными.

История затянулась на месяцы: госорган пять раз отказывал общественному объединению в оказании госуслуги, которая была необходима для создания учебного центра. Каждый раз представители общества глухих исправляли замечания, доносили нужные справки и выполняли требования. Но вместо одобрения чиновники находили новые поводы для отказа.

- Суд установил, что основания для отказов каждый раз менялись. Финальный отказ госорган и вовсе мотивировал причинами, о которых мог заявить гораздо раньше. Это прямое нарушение законодательства, - пояснили в облсуде.

Кроме того, в отделе архитектуры забыли (или намеренно проигнорировали) обязательную по закону процедуру заслушивания. Организацию просто лишили возможности высказать свою позицию перед тем, как вынести отрицательный вердикт.

В итоге областной суд отменил решение суда первой инстанции и полностью удовлетворил иск Общества глухих. Отдел архитектуры Уральска теперь обязан выдать благоприятный административный акт и перестать чинить препятствия.