«Футболили» несколько месяцев: чиновники мешали открыть учебный центр для глухих в Уральске

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, апелляционная инстанция признала действия городских архитекторов незаконными.
История затянулась на месяцы: госорган пять раз отказывал общественному объединению в оказании госуслуги, которая была необходима для создания учебного центра. Каждый раз представители общества глухих исправляли замечания, доносили нужные справки и выполняли требования. Но вместо одобрения чиновники находили новые поводы для отказа.
- Суд установил, что основания для отказов каждый раз менялись. Финальный отказ госорган и вовсе мотивировал причинами, о которых мог заявить гораздо раньше. Это прямое нарушение законодательства, - пояснили в облсуде.
Кроме того, в отделе архитектуры забыли (или намеренно проигнорировали) обязательную по закону процедуру заслушивания. Организацию просто лишили возможности высказать свою позицию перед тем, как вынести отрицательный вердикт.
В итоге областной суд отменил решение суда первой инстанции и полностью удовлетворил иск Общества глухих. Отдел архитектуры Уральска теперь обязан выдать благоприятный административный акт и перестать чинить препятствия.