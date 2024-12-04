Футбольным клубом «Каспий» занялась прокуратура

Прокуратура Мангистауской области обнаружила хищение более 27 миллионов тенге, предназначенных для финансирования учебно-тренировочных сборов, в футбольном клубе «Каспий».

Прокуратура Мангистауской области обнаружила хищение более 27 миллионов тенге, предназначенных для финансирования учебно-тренировочных сборов, в футбольном клубе «Каспий».

В ходе расследования антикоррупционная служба области совместно с ДКНБ выяснила, что бывший руководитель клуба, при содействии двух знакомых, пытался с применением физической силы заставить сотрудника клуба изменить свои показания. Кроме того, у работника клуба вымогали 15 миллионов тенге.

3 декабря суд санкционировал арест экс-руководителя клуба и его соучастников, граждан «К» и «О». Дополнительная информация не раскрывается в интересах следствия.

Ранее мы сообщали об уголовном деле в отношении экс-игрока ФК «Акжайык». 36-летнего экс-футболиста Азата Ерсалимова обвинили сразу по двум статьям уголовного кодекса - мошенничество и причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Сотрудники управления криминальной полиции и специального подразделения CyberPol задержали подозреваемого в Семее. Во время допроса он сообщил, что полученные деньги использовал для ставок в букмекерской конторе.

Кроме того, Антикоррупционной службой совместно с министерством туризма и спорта проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Результаты анализа свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, которые препятствуют развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене. Так, только за последние шесть лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге. Одной из причин являются системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств.