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Социум

Гани Мурзаханова освободили от должности главы управления городской мобильности Алматы

Кто возглавит управление, не сообщается. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в соответствии с распоряжением главы города Гани Мурзаханов освобождён от занимаемой должности руководителя управления городской мобильности. О новом назначении пока не сообщается. Мурзаханов занимал пост главы управления с мая прошлого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Гани Мурзаханова освободили от должности главы управления городской мобильности Алматы
Кто возглавит управление, не сообщается.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в соответствии с распоряжением главы города Гани Мурзаханов освобождён от занимаемой должности руководителя управления городской мобильности. О новом назначении пока не сообщается. Мурзаханов занимал пост главы управления с мая прошлого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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