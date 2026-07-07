Гаражи снесут для строительства нового моста в Уральске

В Уральске чиновники встретились с владельцами гаражей, которые хотят изъять под строительство моста.

Заместитель акима Уральска Азамат Халелов встретился с владельцами гаражей. Главной темой обсуждения стало изъятие земельных участков и недвижимости для государственных нужд в связи с проектированием и строительством нового путепровода.

Во время встречи представителям ГСК объяснили, насколько важен новый мост для развития транспортной инфраструктуры Уральска. По словам чиновников, объект поможет оптимизировать дорожное движение и разгрузить городские улицы.

Однако владельцев гаражей больше интересовали практические вопросы. Руководство города предоставило подробную информацию о процедуре изъятия земель, требованиях действующего законодательства, правах и обязанностях собственников. Также им разъяснили порядок оценки имущества и выплаты компенсаций.

Как отметили в акимате, все участники встречи смогли задать волнующие их вопросы и получили ответы в соответствии с законом. В завершение встречи чиновники подчеркнули, что процесс изъятия участков для госнужд будет проходить строго в правовом поле, а разъяснительная работа с владельцами имущества продолжится и в дальнейшем.

Речь идет и остроительстве нового моста через реку Чаган, который будет связывать город и новый микрорайон Акжайык. О его строительстве заговорили в 2019 году.

Конкурс на возведение четырехкилометровой четырехполосной дороги и 220-метрового моста через реку Чаган "под ключ" выиграло ТОО "Казахдорстрой" (входит в холдинг BI Group).

Проект рассчитан на три года (из них 10 месяцев - на проектирование), гарантия составит 10 лет. Стоимость строительства выросла с первоначальных 11 млрд до 35,8 млрд тенге. Ранее сообщалось, что ради новой магистрали (она начнется от ул. Тайманова) придется вырубить 1 131 дерево, вместо которых чиновники обещают пятикратную компенсационную посадку.