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Социум

Гармонь-party и домбыра-party одновременно провели на площади в Уральске

Сегодня, 5 августа, на площади имени Сырыма Датова одновременно были организованы несколько мероприятий. Празднество посвятили Всемирному Дню молодежи, который отмечается 12 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вечер начался со старта игры Quest, участие в которой приняли молодежные общественные организации города и волонтеры. - По правилам каждая команда будет передвигаться по городу до пункта назначения, которыми будут служить исторические памятники, музеи, - рассказал председатель молодежного крыла ЗКО Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ. - Там участникам будет дано задание на логическое м
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Гармонь-party и домбыра-party одновременно провели на площади в Уральске
Сегодня, 5 августа, на площади имени Сырыма Датова одновременно были организованы несколько мероприятий. Празднество посвятили Всемирному Дню молодежи, который отмечается 12 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Вечер начался со старта игры Quest, участие в которой приняли молодежные общественные организации города и волонтеры. - По правилам каждая команда будет передвигаться по городу до пункта назначения, которыми будут служить исторические памятники, музеи, - рассказал председатель молодежного крыла ЗКО Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ. - Там участникам будет дано задание на логическое мышление и, например, спеть патриотическую песню. Команда, пришедшая первой и ответившая на все вопросы правильно, займет первое место. Кстати, по условиям передвигаться участники имеют право на любом виде транспорта, кроме легкового авто и велосипеда.
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 Участникам разрешалось использовать гаджеты при поиске пункта назначения и даже при отгадывании задания.
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 Пока участники бегали по пунктам и решали задания, на площади развернулось мероприятие под названием "Играй, гармонь", которое организовало "Культпросветобъединение".
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 Желающих участвовать здесь набралось около 20 человек, среди них была одна девушка - Галина КАЛАШНИКОВА. - Я являюсь солисткой филармонии, - рассказала Галина. - Я занимаюсь аккордеоном с 10 лет. Это мой самый любимый инструмент.
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 Пришедшие посмотреть могли участвовали в конкурсе частушек.
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 Буквально по соседству расположилась домбыра-party, участники которой исполняли кюи и терме. Прохожие останавливались и с интересом слушали. Выяснилось, что пати проводит совместно департамент госслужбы и молодежная организация. - Мы хотим, чтобы такие пати стали традицией. Это прививает молодежи культуру, - объяснил Биржан ХАЙРУЛЛИН, сотрудник департамента. - К тому же в рамках года Ассамблеи народа Казахстана рядом с нами проходит "Играй, гармонь", что укрепляет дружбу между людьми разных национальностей.
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 Молодежь активно участвовала в игре асык ату.
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 Также организаторы провели бауырсак party. Любой прохожий мог загадать загадку или рассказать пословицу, за что получал бауырсак. Отбоя от желающих не было.
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 К половине девятого вечера пришли первые участники игры Quest. Первое место заняла команда "Жасыл ел" - они пришли быстрее всех, к тому же они ответили на все задания правильно. Второе место досталось команде Альянса студентов Уральска, а третье - молодежному общественному объединению "Ақиқат".
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
домбра игра участники

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