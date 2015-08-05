Гармонь-party и домбыра-party одновременно провели на площади в Уральске

Сегодня, 5 августа, на площади имени Сырыма Датова одновременно были организованы несколько мероприятий. Празднество посвятили Всемирному Дню молодежи, который отмечается 12 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вечер начался со старта игры Quest, участие в которой приняли молодежные общественные организации города и волонтеры. - По правилам каждая команда будет передвигаться по городу до пункта назначения, которыми будут служить исторические памятники, музеи, - рассказал председатель молодежного крыла ЗКО Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ. - Там участникам будет дано задание на логическое м