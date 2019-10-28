«Газель» столкнулась с легковым авто в Уральске

Столкновение грузовой машины и иномарки произошло сегодня, 28 октября, примерно в 8.00, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД". ДТП произошло на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Досмухамедова. По словам водителя автомобиля марки "Ауди", он направлялся по проспекту в сторону остановки Кирова. - Не доезжая светофора, который находится на пересечении улицы Досмухамедова и проспекта Назарбаева, на скорости 35-40 километров в час у автомобиля отказали тормоза. Я даже не успел включить аварийку, накатом выехал на перекресток и "Газель" врезалась в меня. Я ее даже не заметил, - рассказал в