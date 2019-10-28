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Происшествия Социум

«Газель» столкнулась с легковым авто в Уральске

Столкновение грузовой машины и иномарки произошло сегодня, 28 октября, примерно в 8.00, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД". ДТП произошло на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Досмухамедова. По словам водителя автомобиля марки "Ауди", он направлялся по проспекту в сторону остановки Кирова. - Не доезжая светофора, который находится на пересечении улицы Досмухамедова и проспекта Назарбаева, на скорости 35-40 километров в час у автомобиля отказали тормоза. Я даже не успел включить аварийку, накатом выехал на перекресток и "Газель" врезалась в меня. Я ее даже не заметил, - рассказал в
Кристина Кобина
«Газель» столкнулась с легковым авто в Уральске
Столкновение грузовой машины и иномарки произошло сегодня, 28 октября, примерно в 8.00, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД".
ДТП произошло на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Досмухамедова. По словам водителя автомобиля марки "Ауди", он направлялся по проспекту в сторону остановки Кирова. - Не доезжая светофора, который находится на пересечении улицы Досмухамедова и проспекта Назарбаева, на скорости 35-40 километров в час у автомобиля отказали тормоза. Я даже не успел включить аварийку, накатом выехал на перекресток и "Газель" врезалась в меня. Я ее даже не заметил, - рассказал водитель. После столкновения "Газель" врезалась в дерево. В управлении здравоохранения отметили, что по данному факту вызов в скорую помощь не поступал. К слову, через несколько часов на пересечении улиц Курмангазы и Карева столкнулись ВАЗ - 21099 и "Тойота". По словам водителя иномарки, он направлялся по улице Курмангазы в сторону остановки Налоговый комитет. - Я выехал на пересечение с улицей Карева и в меня врезался ВАЗ - 21099. Водителя увезли на скорой, - пояснил водитель "Тойоты". Водитель ВАЗ - 21099 был доставлен в многопрофильную больницу города Уральск. - Пострадавший  получил ушиб мягких тканей поясничного отдел позвоночника, - пояснили в облздраве. В пресс-службе полиции ЗКО пообещали прокомментировать ДТП позже.
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ДТП центр

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